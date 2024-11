De Gyselle Bicalho a plano B: veja as conversas confidenciais do Rancho do Fazendeiro O mandachuva da semana, Gilsão, convidou Albert Bressan, Juninho Bill e Vanessa Carvalho para desfrutarem os mimos do espaço mais cobiçado da sede Novidades|Do R7 27/10/2024 - 13h31 (Atualizado em 27/10/2024 - 13h31 ) twitter

Gilsão convidou Albert, Juninho e Vanessa para o Rancho do Fazendeiro Reprodução/PlayPlus

Mais um Rancho do Fazendeiro concluído com sucesso em A Fazenda 16. O mandachuva da semana, Gilsão, convidou Albert Bressan, Juninho Bill e Vanessa Carvalho para desfrutarem os mimos do espaço mais cobiçado da sede, além, claro, de hablar muito sobre próximos passos e estratégias para o jogo.

Vanessa se mostrou surpresa e grata pela escolha de Gilsão e, ao descerem, os quatro peões não perderam tempo e já começaram a debater sobre os desdobramentos do game, como de costume.

Um dos focos principais da conversa foi Gizelly Bicalho. Albert contou como foi a convivência no Paiol e as estratégias dos paioleiros quando subissem para a sede. De acordo com ele, sua aproximação desde então não era grande e assim continuou após serem escolhidos pelo público para participarem do reality.

Ele revelou que havia uma ideia dos paioleiros jogarem juntos, mas que Gizelly logo foi para o Grupão, levando Cauê Fantin e Vivi Fernandez. O empresário disse ainda que estranha quando a peoa tenta puxar conversa com ele.

Ainda sobre atitudes dos jogadores, Vanessa aproveitou para ouvir a opinião dos aliados sobre como deveria agir no jogo. Ela queria saber como lidar com comentários ofensivos que recebe. Albert respondeu que o importante é o que a pessoa é, e não o que falam dela, e que ela precisa responder isso ao público, e não a quem a ofende.

O quarteto aproveitou para debater alianças e Albert abriu seu jogo: “Eu vou junto com o Zé [Love] até onde der para me defender”. O marido de Adryana Ribeiro contou que estava conversando com o Zaac e apontou que a melhor estratégia agora seria um jogo individual, com exceção se houver algum aliado na mira. “Temos que ter plano A, plano B e liberdade de conversar em quem vai votar, mas criar um dispositivo de segurança”, opinou.

Gilsão se manifestou em concordância e lembrou que “o grupo só existiu devido à necessidade de se protegerem”.

Quer saber como vai ser as próximas votações do Grupinho? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira também: sete provas de que o Grupinho agora é o Grupão no reality rural:

