Discórdia adocicada! Zé Love abre mel com a boca e Yuri Bonotto reage: 'Porco' O jantar da peãozada estava muito calmo até os rivais trocarem faíscas devido ao alimento Novidades|Do R7 01/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h09 )

A treta evoluiu e outros peões entraram na confusão Reprodução/PlayPlus

Mesmo quando a poeira baixa, o clima continua tenso em A Fazenda 16. Sempre em alerta, os peões esperam apenas uma oportunidade para se alfinetar e reforçar as rivalidades. No jantar desta sexta (1º), tudo parecia pacífico em Itapecerica das Chamas até Zé Love resolver abrir um recipiente de mel com a boca.

Mais uma comida entrou para a lista das tretas por motivos alimentares, dessa vez, envolvendo higiene também. Enquanto preparava frutas para a sua refeição, o ex-jogador usou os dentes para romper o lacre de uma embalagem de mel. Incomodado com a cena. Yuri Bonotto não deixou barato. “Que nojo, abrindo com a boca”, disparou o dançarino.

Zé Love retrucou com xingamentos e mandou beijos sarcásticos para o rival. Luana Targinno entrou no meio e ironizou: “Depois, eu sou a nojenta”. O ex-jogador continuou mordendo a embalagem e Yuri seguiu: “É um porco mesmo. Todo mundo come [o mel], vou ter que guardar um para mim”.

Ao observar a situação, Juninho Bill comentou com os aliados: “Eles estão tentando”, insinuando que os rivais estariam forçando a barra para causar conflitos. Sacha Bali logo interviu e contrariou o peão, justificando que, mais cedo, Zé Love teria falado novamente da sua mãe. Luana também relembrou atitudes do ex-jogador e comentou: “Manda indiretas para mim o dia inteiro e ninguém escuta”.

Não satisfeito, Yuri aproveitou para alfinetar Albert Bressan e indagou ao empresário: “Cadê o fair play?”. De início, o peão não parecia muito disposto para discutir e solicitou ao rival: “Joga o seu jogo, me deixa quieto”.

O dançarino insistiu e questionou o peão sobre a atitude de Zé Love: “Você acha isso bom? A gente está em comunidade e o cara abre o mel com a boca”. Albert resolveu entrar no conflito e respondeu: “Não sou pai de ninguém e nem juiz de futebol, você não sabe o que é fair play. Aqui, cada um é dono do seu ato”.

Enquanto as farpas rolavam soltas, Zé Love seguiu comendo e disparando faíscas sobre aposentadoria, já que Sacha revelou que um dos seus maiores objetivos é aposentar a sua mãe.

Yuri continuou chamando o ex-jogador de “porco” e ainda brincou sugerindo que Albert, responsável pelo trato do animal, cuidasse de Zé Love. “Esquece meu nome, por favor”, pediu o empresário ao dançarino. “Não vou, até o final”, garantiu Yuri.

A treta seguiu e os peões jantaram ao som de um bate-boca daqueles.

Olha só:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

