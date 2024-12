Discórdia é o melhor tempero? Yuri e Albert trocam farpas no preparo do almoço Peões disputaram o domínio da cozinha e o desperdício dos alimentos entrou em pauta; entenda Novidades|Do R7 01/12/2024 - 17h07 (Atualizado em 01/12/2024 - 17h07 ) twitter

Mais uma vez, a comida tira a paz da peãozada Reprodução/PlayPlus

Na tarde deste domingo (1º), tudo parecia tranquilo em A Fazenda 16 até os peões resolverem servir atrito como entrada no almoço. Para evitar que as comidas guardadas na geladeira estragassem, Yuri Bonotto resolveu esquentar algumas porções para servir à peãozada. Contudo, Albert Bressan já tinha assumido o preparo de uma nova refeição e não gostou da atitude do rival.

Enquanto o dançarino dominava o fogão a gás, o empresário apareceu para verificar suas panelas no fogo a lenha. Aproveitando sua presença, Yuri resolveu dar um toque no peão em relação à quantidade de comida que era cozinhada e acabava desperdiçada. “Estou esquentando a comida da geladeira, se não, vai estragar”, avisou o Fazendeiro.

Contrariado, Albert determinou: “Então vou parar tudo que estou fazendo”, se referindo à receita que estava preparando na mesma hora. Yuri comentou, mais uma vez, a questão da durabilidade dos alimentos e o empresário se queixou que não recebeu aviso da decisão de reaproveitar a comida já pronta. “Estou te avisando agora”, afirmou o dançarino.

Ainda mais irritado, o empresário virou as costas e soltou: “Então, estou fora”. Além disso, o peão reclamou da atitude do oponente que, mesmo sabendo sobre o preparo dos novos alimentos, resolveu esquentar os antigos.

Yuri seguiu tentando explicar que estava evitando o desperdício alimentar, mas Albert não engoliu a desculpa. “Tudo certo”, afirmou o empresário, de forma irônica, ao sair da cozinha no meio da discussão.

Assim que o rival deixou o ambiente, o Fazendeiro não perdeu tempo e desabafou com Luana Targinno sobre o oponente. “Parece criança, depois eu que sou o infantil”. Yuri pontuou, ainda, que os peões devem racionalizar melhor o preparo das comidas para não precisar jogar nada fora. “Um monte de gente precisando de comida”, justificou.

Confira:

