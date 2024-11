Diversão e churrasquinho de rivais! Veja spoilers do Rancho do Fazendeiro A mandachuva Luana Targinno convidou Gui Vieira, Sacha Bali e Yuri Bonotto para o espaço VIP de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 03/11/2024 - 12h57 (Atualizado em 03/11/2024 - 12h57 ) twitter

Os adversários receberam chuvas de dardos Reprodução/PlayPlus

O G4 apareceu em peso no Rancho do Fazendeiro! A mandachuva Luana Targinno fez as honras e convidou os melhores amigos para o espaço VIP de A Fazenda 16. Gui Vieira, Sacha Bali e Yuri Bonotto se divertiram com a amiga, e após se servirem das delícias do banquete, ainda fizeram uma segunda refeição: churrasquinho de rivais!

O quarteto chegou ao local e já ficou animado com uma mesa completa de petiscos e guloseimas. Sacha estourou a champanhe e a Fazendeira fez um discurso: “Quero propor um brinde a uma verdade, a nossa. Porque é um jogo verdadeiro, justo e de coração. Antes eu tinha medo de jogar com meu coração, achava que ia sair, ia ser vista como fraca, mas a volta de nós três [da Roça] mostra que não. Quando a gente é sincero, as pessoas sentem isso!”

Yuri também aproveitou o momento: “Quero que esse quarteto fique até a final, vocês são meu pódio agora!”

Assista :

Após brindar, eles atacaram o banquete e partiram para o bilhar. Eles conversaram sobre as publicidades que já fizeram na vida de influencer e aproveitaram o jogo para ensinar sinuca à Luana. A Fazendeira fez dupla com Sacha, e Yuri com Gui. O ator foi tão bom professor, que venceu a disputa com a influenciadora!

Se liga:

A Luana tentando entender o jogo 😂



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/Vs5mHzC6Z5 — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

Com o jogo finalizado, foram para os dardos. Albert Bressan foi o primeiro alvo do G4. Sacha criticou: “Falta de fair-play!” Luana gargalhava vendo os amigos listarem motivos para acertar o rival. Yuri disparou: “Puxa saco do Zé Love!”

Fernando Presto também entrou na mira. Yuri chamou o chef de inconveniente, chato e alegou que ele chama as pessoas de “pink money”. Para Gui, o peão faz piadas ruins e gosta de aparecer.

Na hora de jogar dardos em Gizelly Bicalho, Luana foi ao toalete, mas Sacha caprichou: “Oportunista! Falsa feminista! Quero que você vaze logo dessa casa!”

O cartaz mais detonado foi o de Zé Love. Gui desabafou enquanto jogava os dardos: “Uma das pessoas mais grosseiras, desqualificadas, mais baixas que já conheci em toda a minha vida! Uma das pessoas mais desqualificadas que conheci na vida. Mau-caráter!”

Luana também apontou o rival: “Escroto, extremamente violento e agressivo com todas as pessoas, fica me xingando sem necessidade, por ser extremamente machista, por ser muito malvado, por ser um péssimo homem com as mulheres.”

Sacha rasgou o ‘Love’ do cartaz: “Zé Lúcifer, volta para o inferno de onde você saiu!”

Eita! Esse Rancho do Fazendeiro rendeu. Assista aos melhores momentos no programa deste domingo (3)!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade 1 / 8

