DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, agita a festa ‘Sob a Lua de Verona’ de A Fazenda

DJ Ronald agita a festa de A Fazenda Reprodução/Instagram

Se depender do convidado especial desta sexta (18) de A Fazenda 16, a pista de dança da festa temática Sob a Lua de Verona vai ferver e ninguém vai ficar parado! Isso porque quem vai agitar a peãozada é ninguém menos do que o DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno e de Milene Domingues!

Com 24 anos, o DJ e produtor musical vai fazer Itapecerica das Chamas ferver! O programa vai exibir alguns trechos ao vivo e no sábado (19), o público confere os melhores momentos da balada e do pós-festa, que sempre rende cenas imperdíveis.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a última balada que rolou em Itapecerica!

