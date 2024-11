Dupla punição! Zé Love e Vanessa levam advertências seguidas e sede paga o preço dobrado O ex-jogador cometeu um descuido; já a influenciadora teve uma atitude inconsequente, considerada proposital Novidades|Do R7 21/10/2024 - 20h38 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h38 ) twitter

A peoa não admitiu a culpa e os burburinhos rolaram soltos pela sede Reprodução/PlayPlus

A semana já começou agitada em A Fazenda 16. Para completar o dia repleto de tretas na sede, a peãozada foi “presenteada” com duas punições na noite desta segunda (21). Mais uma vez, teve peão se descuidando com o transporte da garrafa de água no reality. Logo após Yuri Bonotto levar a advertência por descer para área dos animais com o pertence na manhã do domingo (20), Zé Love cometeu o mesmo erro e o sinal sonoro ecoou.

O ex-jogador foi se juntar a Gilsão e Juninho Bill enquanto montavam uma fogueira, mas esqueceu que estava com a garrafa em mãos. “Deu ruim”, afirmou o personal trainer ao ouvir a sirene. Zé Love refletiu e admitiu: “Estou desligadão hoje, sem dormir”. Além disso, considerou as opções da restrição: “Não sendo [falta] de água, está bom”.

Outros aliados dos peões chegaram e o ex-jogador seguiu se lamentando: “Primeiro descuido meu em mais de um mês”. Juninho tratou de acalmar o aliado e disparou: “Esquenta não, Zé”. Zaac descontraiu o clima e brincou: “Se faltar água, alguém vai ter que pagar a conta de Albert [Bressan]”, já que o peão se revoltou com a última restrição do tipo.

Na Casa da Árvore, as peoas do Grupinho conversavam e resolveram se juntar aos aliados. Logo em seguida, os moradores de Itapecerica da Serra foram surpreendidos por outro sinal sonoro, avisando mais uma punição. Ninguém entendeu o que havia acontecido e todos agiram naturalmente, acreditando até que poderia ter sido engano.

Ao subir para descobrir as consequências das ações, a peãozada se juntou na sala e alguns integrantes do Grupão se revoltaram com o ocorrido. Indignada, Camila Moura logo sugeriu: “Vamos combinar que agora punição é motivo de voto? Já deu, todo mundo é adulto”.

No telão, a mensagem lida pelo Fazendeiro citou o Manual de Sobrevivência e disse: “Proibido levar objetos para a área dos animais e obstruir o microfone propositalmente”. Então, os peões descobriram que ficariam sem água quente, piscina e ofurô por 48 horas.

De imediato, Zé Love se desculpou com todos e explicou sua falta de atenção. Já Vanessa Carvalho, preocupada e consciente da culpa, se manteve calada. Isso porque, antes de sair da Casa da Árvore, a peoa tirou o microfone para fofocar no ouvido de Babi Muniz.

“A gente está há um mês no programa, todo mundo sabe que isso não pode, essa não foi sem querer”, afirmou Camila sobre a segunda advertência. As peoas responsáveis se distanciaram dos companheiros de confinamento e Nêssa sussurrou para a ex-panicat: “Toda hora alguém causa uma punição, fala nada não. Amanhã é [formação de] Roça, isso é motivo para voto e eu não vou avisar”.

Zé Love percebeu a situação e questionou a influenciadora sobre o acontecido: “Fala a verdade, não mente para mim, as câmeras estão vendo. Foram vocês ou não?”. Vanessa chegou a dar uma risada e confidenciou ao aliado: “Depois eu falo”. Mesmo revoltados, os peões adversários se tranquilizaram ao perceberem que o programa vai mostrar a verdade na TV.

A poeira baixou e Fernanda Campos contou tudo para Zaac. “Não acredito”, exclamou o cantor com a revelação. Preocupada, Fernanda ainda admitiu: “Eu acobertei elas”, se referindo às amigas. O peão tranquilizou a aliada e aconselhou: “Deixa para lá, cada um que fale quem foi responsável”.

Eita, como será que a sede vai reagir quando a verdade vir à tona?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

