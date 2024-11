‘É muito manipulador, move as pessoas ali como se fossem peças de xadrez’, dispara Fernando Presto sobre Sacha Bali Décimo eliminado de A Fazenda 16 conversou com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão; confira! Novidades|Do R7 29/11/2024 - 13h38 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h38 ) twitter

Fernando Presto soltou o verbo na Cabine de Descompressão Reprodução/Instagram

Entrando na reta final, A Fazenda 16 deu adeus na última quinta (28) a mais um peão. O décimo eliminado do programa foi Fernando Presto, que teve apenas 7,01% dos votos do público para permanecer no jogo, na Roça disputada contra Luana e Juninho Bill.

Logo depois de ter anunciada sua saída do programa, Fernando foi para a Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade pelo PlayPlus. Ainda tentando entender o que está rolando aqui fora e a repercussão de sua participação no reality, o chef de cozinha falou muito sobre a rivalidade com Sacha e analisou o jogo do adversário.

“O Sacha é muito manipulador, instiga os outros para irem para cima. Ele move as pessoas ali como se fossem peças de xadrez. Ele, como rei, vai movimentando para atacarem ele”, observou Fernando.

Questionado por Selfie sobre uma fala polêmica que proferiu contra o ator, em que pensava em esquartejar o rival e colocar o corpo em um saco, Fernando admitiu que passou do ponto em sua declaração. “Aquilo foi um deboche, uma brincadeira, porque sou muito debochado e, às vezes, até um pouco sem filtro. É aquele humor ácido, mais pesado, né? Posso ter sido mal compreendido e ter passado do ponto, sim, mas era um deboche, uma brincadeira”.

Fernando ressaltou ainda que, se pudesse mudar algo, teria seguido jogando sozinho, como estava fazendo no início do programa. A entrevista completa de Fernando Presto na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, onde também podem ser acessadas as demais edições da atração, com os outros nove peões já eliminados desta temporada.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/

Relembre a trajetória de Fernando Presto em A Fazenda 16:

share O chef Fernando Presto não dominou só a cozinha, ele também protagonizou diversas tretas em A Fazenda 16! A trajetória dele é marcada por rivalidades, alianças desfeitas e bom-humor. Relembre a passagem do participante no reality!