'Ele pega muito pesado', diz Albert Bressan sobre Zé Love Em conversa com Flor Fernandez, o empresário analisou atitudes de aliados e adversários na competição; se liga! Novidades|Do R7 04/11/2024 - 20h58 (Atualizado em 04/11/2024 - 21h03 )

Será que tem mais um grupo vindo aí? Reprodução/PlayPlus

Na noite desta segunda-feira (4), Albert Bressan e Flor Fernandez trocaram confidências e análises sobre o jogo em A Fazenda 16. O tema da conversa foi o comportamento dos colegas de confinamento.

Os aliados conversaram sobre o fato de Flor transitar entre todos os peões e Albert aproveitou para dar um conselho para a amiga: “Cuidado com a Gizelly [Bicalho]. Não abre sua vida para ela”. A apresentadora disse que está alerta em relação à advogada. O peão ainda reforçou: “Gizelly é vendida no jogo; topa qualquer parada”.

Eles também comentaram sobre as atitudes de Zé Love. Para eles, o ex-jogador exagera no comportamento. “Ele usa palavras muito pesadas”, disse Flor se referindo aos ataques do jogador aos rivais.

Albert concordou e revelou que não simpatiza com a situação. “Porca, suja. Ele pega muito pesado. Não gosto disso”, afirmou o empresário. Ele ainda completou que o amigo entra em embate com frequência, o que o faz acreditar que o peão sabe que isso é bom para o jogo dele.

O empresário disse ainda que seu jogo é independente e está no grupo enquanto for favorável a ele. Os dois ainda compartilharam atitudes dos aliados que os incomodam, como repressão em algumas situações, por exemplo, chamar os aliados em dinâmica de apontamento e reclamar de interação com adversários.

Em seguida, a dupla falou sobre o G4. Eles disseram que o quarteto irá para cima deles, já que são o grupo maior: “Eles vêm um por um na gente”, opinou o empresário. De acordo com ele, o Grupinho vai mirar em Gui Vieira e acredita que Gilsão está na mira do G4.

Eles ainda observaram que, apesar dos competidores estarem apostando em Sacha Bali e Zé Love como campeões, o jogo não está vencido. “Eles só estão em evidência agora”, apontou Albert.

O que você acha sobre as opiniões da dupla? Será que essa parceria com o grupo vai durar?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

