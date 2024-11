Eliminado desta quinta (7) encara a Cabine de Descompressão com Lucas Selfie A atração é exibida com exclusividade pelo PlayPlus logo após a eliminação de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 07/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selfie comanda a atração com perguntas polêmicas! Reprodução/Instagram

Mais uma despedida vai rolar na noite desta quinta (7) em A Fazenda 16. Desta vez, estão na roça Gui Vieira, Flor Fernandez e Zé Love, e um deles dará adeus ao jogo.

Como sempre, logo depois de Adriane Galisteu anunciar o resultado da Roça no programa ao vivo na RECORD, o peão eliminado segue direto para a Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

No bate-papo, o competidor que deixa o jogo tem o primeiro contato com o mundo externo, após quase dois meses de confinamento, e conversa com Lucas Selfie, fazendo uma análise de sua participação no reality e tomando conhecimento de coisas que rolaram lá dentro da sede, além da repercussão aqui fora.

A Cabine de Descompressão é transmitida pelo PlayPlus, logo após a edição de hoje de A Fazenda na televisão.

‌



E para começar a esquentar o feno para mais uma noite de eliminação, Lucas Selfie comanda hoje, a partir das 19h, o Podcast Aquecendo o Feno nas plataformas digitais do programa. A atração recebe sempre convidados especiais que debatem os rumos do reality show rural da RECORD. Hoje quem participa é Janielson Osodrac, do perfil Janielson Comenta, e o humorista Max Bezerra.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



Delegação de Sacha tem deboche e treta: ‘A pessoa que mais combina com o lixo, Gizelly’:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A delegação de tarefas do Fazendeiro Sacha Bali colocou fogo no feno de A Fazenda 16! Sem papas na língua, o novo mandachuva debochou de Gizelly Bicalho, exaltou os amigos, jogou plaquinha de rival no chão e pediu mutirão de votos para Gui Vieira e Flor Fernandez. Veja!