Em choque! Peoas ficam surpresas com críticas feitas por Suelen Gervásio no Hora do Faro

Caras e bocas rolaram pós-gravação do Última Chance Reprodução/PlayPlus

Lembram da participação de Larissa Tomásia no Hora do Faro? A passagem de Suelen Gervásio pelo quadro Última Chance surtiu o mesmo efeito! O programa vai ao ar neste domingo (20), mas o público já pode ficar por dentro de alguns spoilers, inclusive, a reação das melhores amigas da modelo pós-gravação. Sue foi a quarta eliminada de A Fazenda 16, e botou para quebrar aqui fora!

A modelo recebeu apenas 8,15% dos votos na Roça contra Vanessa Carvalho e Sacha Bali. Quando os oponentes voltaram para a sede, as amigas ficaram muito abaladas. Nesta sexta (18), Camila Moura, Flora Cruz e Julia Simoura sentiram muita falta de Sue, e falaram bastante dela ao longo do dia.

Durante a tarde, rolou a gravação do programa Hora do Faro com a participação de Sue e divulgação das temidas plaquinhas! O sinal é cortado, pois o programa só vai ao ar no domingo (20). Quando as câmeras voltaram, as aliadas da modelo estavam em completo choque.

Sacha comentou que ficou surpreso com as cinco placas negativas que Flora recebeu: “Foi igual com a Larissa. A galera bota ali coisas que são para reagir diferente”. A peoa discordou, e disse que os vídeos que Sue provavelmente assistiu, eram realmente de fatos que ela comentava: “Nunca quis ser vista como dupla dela, sempre deixei claro que tinha medo das coisas que ela fazia e que eu não concordava.”

Julia também recebeu placas negativas, e opinou sobre Sue: “Ela não está bem! [...] A gente nunca falou mal da Suelen, a gente falava de situações pontuais”, soltou. Camila estava bastante abalada: “Ela saiu pelo jeito dela, pelo excesso!”

O assunto não parou por aí, e as peoas relembraram a personalidade forte da eliminada.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, dedo na cara e descontrole: saiba detalhes da madrugada explosiva de A Fazenda 16:

