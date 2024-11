Em dia ensolarado, peões ficam sem piscina devido à punição de Vanessa A atriz esqueceu que está na Baia e lavou as mãos na pia da sede de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 25/11/2024 - 13h19 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h19 ) twitter

Mais uma para a conta! Peões colecionam infrações Reprodução/PlayPlus

Dia de sol em A Fazenda 16 é piscininha na certa, só que não! Após Vanessa Carvalho causar punição, os peões ficarão 48 horas sem piscina e ofurô. A atriz está na Baia, e esqueceu que os baieiros não podem usar as pias e banheiros da sede. Ela lavou as mãos no local e a sirene tocou.

Vale lembrar que a galera já está bastante chateada com a punição que Flor Fernandez causou, a peoa usou o banheiro ao esquecer que estava na Baia na sexta (22). O resultado foi a sede sem café e leite condensado até a próxima reposição, que só acontece às sextas, ou seja, uma semana de perrengue!

Veja a repercussão:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

