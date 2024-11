Em reencontro com Cauê Fantin, Alicia X dispara: ‘Aqui é Fuzenda, não o Vai Dar Namoro’ Na noite de eliminação de A Fazenda 16, Márcia Fu tentou promover uma reconciliação entre ex-peões; descubra o que aconteceu Novidades|Do R7 18/10/2024 - 11h47 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h47 ) twitter

Será que Fu conseguiu conter os ânimos do ex-casal? Reprodução/PlayPlus

Tradição das quintas-feiras, a Fuzenda invadiu a tela da RECORD mais uma vez para divertir a noite dos telespectadores de A Fazenda 16. Um dos principais alívios cômicos do reality, o quadro estrelado por Márcia Fu tem de tudo: humor, opiniões do público, análises da sede e muito mais. Mas, desta vez, a apresentadora se superou e tentou promover um reencontro entre os ex-peões (e ex-namorados) Alicia X, de A Fazenda 15, e Cauê Fantin, da temporada atual.

Fu abriu a atração disfarçada de “Márcia M”, com o objetivo de desvendar os mistérios do reality rural pelas ruas do centro de São Paulo. No Povo Habla, o público deu o nome, como sempre, revelando até qual peão gostariam de fazer “desaparecer” da competição com um truque de mágica.

Momento mais que aguardado pelos fãs, o Var da Fu já começou daquele jeito. Uma das maiores rivais da ex-atleta na temporada anterior, Alicia X, surpreendeu a todos com a sua aparição no quadro. Com bandeiras brancas em mãos, as duas selaram oficialmente a paz: “Chega de brigas”, afirmou Márcia.

A cantora brincou e revelou para a apresentadora que só marcou presença no quadro por um motivo: “A RECORD contou que você estava morrendo de saudades de mim”. Fu entrou na onda e entregou um saco de roupas sujas para a ex-rival: “Vamos lavar?”, questionou. As duas relembraram momentos de embate no reality e rolaram até alfinetadas com boas doses de humor.

Desculpas foram pedidas de ambos os lados e Alicia ainda ofereceu um presente para a apresentadora. Ao abrir a caixa, Márcia se deparou com uma cartela de dipirona e caiu na risada. Depois, foi a vez da cantora ser presenteada com uma vassoura, que veio até com um laço decorativo.

Chegou a hora, então, do segundo convidado se juntar à dupla. Cauê chegou chegando com um buquê de rosas. A ex-companheira do kawaier não escondeu a surpresa e quando ele perguntou se ela se lembrava dele, Alicia não perdeu a piada e indagou: “Delício?”.

Os três assistiram momentos da décima sexta temporada, e um trecho em especial chamou a atenção, quando Cauê lamentou o fim do relacionamento e a cantora não conseguiu segurar a risada com os comentários de Zé Love sobre a situação. Mesmo assim, a convidada revelou: “Liberei o perdão”.

Cauê não desistiu de reatar o romance e tentou a sorte com a ex-companheira: “Vamos jantar depois?”. Ela não pensou duas vezes e respondeu: “Agora, você forçou [a barra]”. O ex-peão caiu na risada e aceitou seu destino.

Mesmo não conseguindo a reconciliação dos convidados, Márcia admitiu que ficou feliz com a presença deles e Alicia deu o ultimado: “Aqui é a Fuzenda, não o Vai dar Namoro”.

No final, ainda teve tempo para Isso o Carelli Não Mostra, onde Fu deu um “choque” em Juninho Bill na tentativa de acordar o peão para o jogo. Já bateu a ansiedade para as próximas peripécias da atração?

Confira na íntegra:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

