Entenda a combinação de sinais entre Flora Cruz e Julia Simoura em A Fazenda 16

A atitude gerou burburinhos na sede! Reprodução/PlayPlus

Em certo momento do confinamento, os peões esquecem que estão sendo filmados 24 horas por dia em A Fazenda 16! No dia a dia, as câmeras passam despercebidas, e é aí que os participantes metem os pés pelas mãos. Julia Simoura foi a quinta eliminada da temporada, e como de praxe, participou do quadro Última Chance, no Hora do Faro. Ela distribuiu as plaquinhas, mas não pôde mostrá-las aos peões da sede, pois uma combinação de sinais com Flora Cruz foi descoberta.

Além de não poder ver a reação dos colegas às suas plaquinhas, a atriz também não apareceu no telão da sede, afinal, a produção não poderia correr o risco de ela passar algum sinal aos confinados.

Julia participou normalmente da distribuição das plaquinhas, mas quando chegou a hora de Rodrigo Faro falar com os peões, a atriz teve um choque. O apresentador explicou: “O Brasil inteiro viu a Flora pedindo para você mandar um alerta aqui do palco, e você concordou.”.

Julia se defendeu: “Isso foi na brincadeira, nós, meninas, quando a gente via que estava todo mundo saindo, a gente tinha uma piada”, soltou.

Faro mostrou o vídeo do momento da combinação. Nele, Flora pede: “Se for sair, amanhã tem Faro. Se posiciona, vê tudo, tenta dar um alerta para a gente”.

Depois do pedido, Julia diz: “Pode deixar.” Rodrigo reforçou que a regra mais importante do seu quadro é nunca passar informações de fora para qualquer participante.

O choque também foi perceptível na sede. Faro avisou aos peões que Julia não apareceria, e nem mostraria as plaquinhas, devido à combinação que ela fez com um dos participantes. Flora ficou com cara de assustada, mas não assumiu.

O apresentador explicou: “A gente viu uma pessoa pedindo para a Julia mandar um alerta quando estivesse aqui no palco, para saber como estão as coisas aqui fora. Uma tentativa de enviar sinais. Dessa vez, não vou falar para vocês quem foi que fez isso, mas o público, que vê tudo, já sabe. Vamos combinar que isso está errado, não tem fair play.”

Enquanto Faro dava o recado, a câmera focou no rosto de Flora, que balançava a cabeça negativamente para as amigas.

Veja:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

