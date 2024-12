Entenda a treta feia que rolou entre Albert Bressan e Sacha Bali: ‘Hoje você não dorme, vagabundo!’ Com os ânimos à flor da pele, os adversários protagonizaram uma briga pesada em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 06/12/2024 - 16h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h48 ) twitter

Albert detona Sacha em discussão na sede Reprodução/RECORD

Parece que uma nova rivalidade está ganhando força em A Fazenda! Após a saída dos rivais, Zé Love e Babi Muniz, e a treta com Sidney Sampaio, Sacha tem um adversário de peso. Na manhã desta sexta (6), Albert Bressan teve uma discussão tensa com o peão enquanto cozinhava.

A confusão começou quando Sacha questionou Albert sobre a ajuda que ele teria que dar no trato dos animais, já que, o empresário também está na Baia. O marido de Adryana Ribeiro não gostou de ser cobrado pelo adversário e disparou: “Você enche o saco de todo mundo, mas o meu não vai encher. Vai dormir”.

Albert já estava com raiva de Sacha antes do peão falar com ele. Isso porque mais cedo, o ator perdeu o horário e se atrasou para o trato da vaca, gerando punição na sede. Como resultado, os peões ficarão uma semana sem café, bebida favorita do empresário.

Cercada de ofensas, a briga entre o empresário e o ator durou um bom tempo na cozinha. Enquanto Sacha fervia o leite da ordenha, o empresário o seguia o tempo inteiro, e o peão se irritou e lançou: “Sai de perto de mim. Quer tomar banho de leite?”. Em seguida, o empresário rebateu o ator: “Você é um crápula”.

Albert alfinetou o ator, alegando que ele trapaceou em um jogo no Deck, e disparou: “Você vai trair os três, você é trapaceiro”, citando o G4. Eles se encararam com muita irritação. Mas as provocações não pararam, enquanto ia atrás do rival, o empresário prometia: “Vou te encher o saco o dia inteiro, você vai pedir arrego”. O ator aconselhou ao oponente tirar o dedo de sua cara.

Do lado de fora da sede, a confusão continuou. Quando Sacha foi para o trato das ovelhas, Albert foi atrás disparando mais provocações e insultos contra o ator: “Hoje você não dorme, vagabundo!” Sacha avisou os colegas: “Grava isso. Ele está me provocando”.

Esse foi só o começo da briga. O empresário prometeu provocar o ator até ele perder a cabeça, e ainda avisou: “Se você falar um ‘A’, eu venho com o abecedário”. Além disso, Albert afirmou que Sacha só vai comer o que ele preparar quando todos almoçarem: “Vai ser o último da fila, respeita as mulheres, você não deixa comida para ninguém!”

Pensa que acabou? Que nada! Albert conferiu o trabalho de Sacha na área da ordenha e soltou: “Está cheirando merda aqui, termina direito!”

Bali lembrou que já passou por perseguições no reality, dizendo que o rival é fichinha e rebatendo no deboche: “Que energia positiva você traz!”

Depois, Albert aguardou o oponente deitar para acordá-lo: “Se vai dormir? Faltaram três baldes lá na Baia para tirar aquele cheiro de merda”. O empresário zombou da maquiagem do peão e mostrou os braços sujos de cocô de porco: “Você prefere Sacha Roitman ou Odete Bali?”

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

