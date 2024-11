Entre no canal de A Fazenda no WhatsApp e saiba tudo o que rola no reality rural Provando ser multiplataforma, o programa conta com diversos meios para manter os fãs informados e conectados; entenda! Novidades|Do R7 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Faça como Adriane Galisteu e viva a experiência completa do reality Reprodução/Instagram

Além do site, perfil nas redes sociais e transmissão ao vivo no PlayPlus, o público de A Fazenda 16 conta com um canal oficial de notícias imperdíveis sobre o reality rural. Diretamente do WhatsApp, os fãs podem acompanhar as movimentações da peãozada com informações de ponta na palma da mão!

Para fazer parte do canal é muito simples: basta digitar “A Fazenda” na barra de busca da sessão “atualizações” do aplicativo, ou clicar neste link e ir direto para lá.

Ao seguir, o espectador fica por dentro das novidades do reality. E mais: o usuário ainda pode interagir com as postagens, utilizando emojis, além de ver o que os internautas estão achando também.

O canal já conta com quase 700.000 seguidores e você não pode ficar de fora!

Olha só a notícia:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16

A semana em A Fazenda 16 surpreendeu os fãs e até mesmo especialistas em reality, que não apostavam na eliminação do líder do Grupinho (que atualmente já era Grupão), Zé Love. Mas, toda essa confusão rural começou na dinâmica de apontamento, quando os peões abriram a semana servindo tretas para todos os gostos; confira tudo o que rolou!