Equilíbrio, agilidade e sintonia: confira como foi a vitória de Gui Vieira na Prova de Fogo Ex-ator mirim entregou tudo na disputa ao lado de Sacha Bali e Albert Bressan, e tomou posse do Lampião do Poder Novidades|Do R7 21/10/2024 - 23h33 (Atualizado em 21/10/2024 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agora, as maiores vantagens do programa estão nas mãos do Grupão Reprodução/RECORD

A quinta Prova de Fogo de A Fazenda 16 levou a peãozada para uma viagem lunar. O nível da competição no reality rural não para de subir e os peões estão cada vez mais especialistas no jogo. Dessa vez, a dinâmica foi em grupo e os peões selecionados precisaram encontrar a sintonia perfeita entre eles, além de equilíbrio e agilidade para conquistar o cobiçado Lampião do Poder.

Como de costume, Adriane Galisteu “invadiu” a sede e mediou o sorteio dos competidores. Apenas quatro desceram para o play, mas com dois ajudantes cada. Após todas as bolinhas coloridas encontrarem seus donos, os sortudos que comandaram seus respectivos times foram Fernanda Campos, Gizelly Bicalho, Gui Vieira e Juninho Bill.

Na escolha dos ajudantes, Fernanda selecionou Zé Love e Gilsão; a advogada optou por Luana Targinno e Camila Moura; o ex-ator mirim chamou Sacha Bali e Albert Bressan; e Juninho convocou Zaac e Fernando Presto. Por ser o Fazendeiro da semana, Yuri Bonotto não participou de nenhuma etapa do processo.

No Campo de Provas, um painel simulava o piso da Lua com diversas saídas de ar que sustentavam bolinhas. Segurando um coletor por cordas e andando pelas traves “flutuantes”, os competidores precisaram recolher todas as bolinhas e colocá-las em um cesto no menor tempo possível. Após todos cumprirem a missão, o trio composto por Gui Vieira, Sacha e Albert foi o vencedor.

‌



Por ser o “capitão” do time, o ex-ator mirim levou a melhor. Ao voltar para a sede como campeão, o peão subiu no sofá aos gritos e logo pulou nos braços do melhor amigo, Yuri. O Fazendeiro não economizou na comemoração e disparou: “Eu falei”, se referindo à sua previsão da vitória do aliado.

Chegou a hora, então, da Baia ser formada. Os “líderes” de cada time perdedor foram direto para o cômodo e precisaram escolher, em conjunto, o último companheiro de quarto. Fernanda, Gizelly e Juninho analisaram e convocaram Sacha para o posto. Ao saber da notícia, o ator disparou: “Quarta vez na Baia, obrigado”.

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Conselheira rural! Reveja frases inspiradoras de Adriane Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prontos para uma explosão de inspiração? Diretamente de A Fazenda 16, Adriane Galisteu soltou os melhores pensamentos e pérolas de Itapecerica das Chamas. Se você precisa de conselhos, frases motivacionais, ou simplesmente rir um pouco, está no lugar certo. Confira!