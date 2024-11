‘Está pedindo para sair’, comenta Fernando Presto sobre Gizelly Bicalho Peões acreditam que a advogada já aceitou sua eliminação e pode estar cavando a própria cova; entenda Novidades|Do R7 09/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h50 ) twitter

Integrantes do Grupinho refletem sobre favoritismo do G4 Reprodução/PlayPlus

Calmaria em A Fazenda 16 é sinônimo de papos de sobra entre a peãozada. Neste sábado (9), os moradores de Itapecerica das Chamas aproveitaram para descer a lenha nos rivais e nem os aliados escaparam das falas de alguns peões. Especialista em malhar a língua, Fernando Presto se exercitava quando colou em pauta o possível top 10 da temporada com os integrantes do Grupinho.

O chef perguntou quem os aliados acham que vão estar entre os dez peões mais próximos do prêmio. “Só tirar os quatro, que já tem o top 10”, afirmou Babi Muniz, se referindo aos integrantes do G4. Fernando foi realista e explicou que, na verdade, sua pergunta foi referente ao cenário atual da competição, não às vontades da ex-panicat.

Flora Cruz entrou na conversa e montou o seu elenco finalista no quadro tático da academia. Além de si e seus aliados, contudo, a peoa cogitou alguns rivais na contagem e lamentou: “Acho que Yuri [Bonotto] vai estar, Sacha [Bali] também”. Gilsão refletiu e foi otimista: “A gente ainda tem quatro jogadas”, insinuando que os peões ainda devem lutar pela eliminação do G4.

“Acho difícil eliminar os quatro”, confessou Fernando. “Impossível, o Brasil quer ver eles”, garantiu Babi, revoltada. Considerando o provável cenário da próxima Roça, o chef ainda comentou: “Se Gizelly [Bicalho] continuar nessa postura de ‘vou ser eliminada’, ela sai”. Flora rapidamente concordou e Gilsão mandou a real sobre a atitude: “Maluquice”.

Fernando seguiu na argumentação e relembrou: “Ontem, ela falou durante a festa inteira que vai sair na próxima Roça. Parece que ela está querendo mesmo, pedindo para sair”. Preocupada com a amiga, a designer contou que já abordou esse assunto com a advogada e reprovou seu comportamento. “Falei para ela parar com isso”, afirmou Flora.

Não demorou para o Fazendeiro virar o assunto e o peões trouxeram à tona a questão da indicação do ator à Roça. Segundo Flora, a advogada tem certeza que será escolhida pelo rival para o posto.

Babi, por sua vez, utilizou a eliminação de Zé Love para argumentar que ela poderia ser a indicada da vez. “Pela lógica de que Zé saiu, ele vai em mim”, observou a peoa. Os aliados da loira discordaram, afirmaram que Sacha vai selecionar a advogada e Fernando ainda justificou: “Gizelly está atacando ele demais”.

Duvidando da coerência do rival, Gilsão disparou: “Se ele for homem mesmo, ele vai nela”. O chef disse que, na verdade, ele mesmo deveria ser o alvo principal do ator, devido aos seus embates com o G4 de forma geral.

Babi ironizou e comentou que, apesar disso, Fernando não deixa de ser amigo dos rivais. “O golpe está aqui, cai quem quer”, brincou o peão.

Se liga no papo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

