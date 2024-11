‘Estamos de olho o tempo inteiro’, garante Galisteu após supertreta e desistências em A Fazenda 16 Apresentadora deixou claro que não houve nenhuma agressão e ainda mostrou os últimos momentos de Fernanda Campos e Zaac na sede Novidades|Do R7 28/10/2024 - 23h29 (Atualizado em 28/10/2024 - 23h29 ) twitter

Galisteu entrega tudo quando o assunto é comandar o reality Reprodução/Instagram

Reviravolta é quase o sobrenome de A Fazenda 16 e nem o maior especialista no reality rural consegue prever o que pode estar por vir nesta temporada. Tanto o público, quanto a própria peãozada, não param de se surpreender com os desdobramentos da competição, que já teve de tudo. Porém, dessa vez, a coisa ficou mais feia do que nunca e dois peões deixaram o game.

Após a saída de Fernanda Campos e Zaac, os aliados do Grupinho perderam a cabeça e o caos reinou na sede. No programa desta segunda (28), Adriane Galisteu interviu, tomando as providências necessárias e mandou a real para os peões que continuam confinados. Além disso, a apresentadora explicou com detalhes tudo o que aconteceu na noite das desistências.

Assim que começou o programa, a loira garantiu: “Nada aconteceu além de uma confusão generalizada entre os grupos”. Galisteu também contou que “entrou” na sede para avisar que, de acordo com a produção, nenhuma regra foi violada. “Estamos de olho o tempo inteiro”, afirmou a apresentadora.

Foi mostrado, também, o discurso de cada peão desistente ao tomarem a decisão. “Não quero ficar aqui mais nem um segundo”, revelou Fernanda. Já Zaac, desabafou: “Eu posso fazer alguma coisa que eu me arrependa. Para mim, já deu. Muito obrigado, RECORD, mas eu não sirvo para esse jogo”.

Após esclarecer tudo para os peões, Galisteu ainda relembrou: “Às vezes, o clima pesa, mas temos que pensar que estamos em um game, que vai seguir como tem que ser”.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

