Estratégias bombando! G4 planeja próximos alvos e Grupinho aposta em tática diferenciada

A galera está fritando neurônios para planejar próximos passos no jogo Reprodução/PlayPlus

A eliminação de Fernando Presto em A Fazenda 16 trouxe um clima de reta final para os peões. Se você achou que eles iriam relaxar e curtir a proximidade do Top 10, se enganou, as estratégias estão bombando! De um lado, o G4 elencou os próximos alvos em votações, e do outro, os papos sobre jogo borbulharam no Grupinho.

Na sala, Sacha Bali, Gui Vieira e Yuri Bonotto conversavam sobre a próxima formação de Roça. Eles pensam em somar votos com outras duas peoas: “A Flor tem que ir lá sondar para ver se a Flora votaria no Gilsão, se a Flora e Flor votarem, a gente empata, fica cinco a cinco e você [Fazendeiro] desempata”, disse Sacha.

Gui alegou que não confia muito na jurada para falar sobre estratégias, mas os amigos discordaram, lembrando que ela pode ser uma boa aliada.

A derrocada do Grupinho também foi pauta no bate-papo. Na opinião de Sacha, há um ranking: “Para mim, desse grupo todo, a ordem de fraqueza é Sidney, Flora, Albert, Gilsão, Nêssa, Juninho e Flor. Tem que pegar essas pessoas que estão no topo da pirâmide para votar!”

A estratégia é mirar nos peões que eles acreditam ter menos carisma e apelo do público.

Se liga:

Sacha faz um ranking dos peões mais "fracos" do grupão 😱



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/dta8bpqb5G pic.twitter.com/j17GWaQfSe — A Fazenda (@afazendarecord) November 29, 2024

Já no quarto, a conversa do Grupinho rodava em torno de uma nova tática no jogo. Albert, Sidney e Juninho estão pensando em “imitar” as atitudes de Sacha nas dinâmicas de apontamento: “Peguei o ponto fraco dele agora, ele não suporta receber o que ele faz”, opinou o empresário.

Para o ator, Sacha faz “personagem” de vítima: “Foi super mal-educado comigo diversas vezes na cozinha, entrou na frente, pegou meu café, na fila do almoço, passou na minha frente. Aí o cara reclama. Pô, tava te dando um recado de que tudo não é sobre você”, disse, lembrando da treta do requeijão, quando colocou o dedo no pote.

É eita atrás de vixe!

Assista :

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

