'Eu detesto ser ameaçada', diz Flor Fernandez sobre conversa com Flora Cruz Em desabafo com Albert Bressan, a peoa deixou claro que não irá mudar seu jeito de jogar; entenda Novidades|Do R7 18/11/2024 - 21h18 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h18 )

Albert e Flor conversam sobre jogo na Casa da Árvore Reprodução/PlayPlus

Na Casa da Árvore, Albert Bressan conversou com Flor Fernandez sobre boatos que rolaram entre peões de A Fazenda 16. Os aliados se entenderam e aproveitaram para analisar os jogadores e comentar sobre suas estratégias no game.

Após a Prova de Fogo que aconteceu neste domingo (17), os integrantes do G4 desconfiaram dos motivos pelos quais Albert não escolheu Flor para participar da disputa. Eles chegaram a comentar com a apresentadora que o peão não está ao lado dela no jogo.

Em seguida, Flor estava na piscina com Gilsão, Flora Cruz e Albert. Eles se posicionaram sobre a conversa entre ela e o G4, dizendo que não achavam certo ela estar com o “pé em dois barcos”. A peoa se defendeu e afirmou que ela conversa com todos, mas que isso não quer dizer que ela dê ouvido a tudo que dizem. Ela ainda enfatizou que esse é o jeito dela e que não vai mudar.

A apresentadora ficou muito chateada com as falas do amigo e de Flora e caiu no choro, sendo consolado por Gui Vieira e Luana Targinno.

Para esclarecer o ocorrido, na noite desta segunda (18), Albert foi até Flor na Casa da Árvore, para que pudessem se resolver. Ele afirmou que eles são aliados e que está ao lado dela, pronto para defendê-la. E aconselhou, ainda, que ela tome cuidado com as falas de Luana, Gui, Sacha Bali e Yuri Bonotto.

Com a situação esclarecida, Flor deixou claro que sua maior chateação é com Flora, que disse que a jogadora acabaria sozinha pelo fato de não se posicionar. “Eu detesto ser ameaçada”, pontuou a apresentadora. Segundo ela, “Flora ficou tacando fogo” na história.

A peoa avisou que decidiu se afastar de todo mundo, porque está cansada. “Eu sou assim, não vou mudar”. Flor ainda contou para Albert que vai chamar a designer para conversar e vai dizer que não quer mais falar com o Grupinho por causa das coisas que ouviu dela na piscina: “Não quero estar com vocês”.

Flor ressaltou que não é porque o Grupinho fala mal dela, que vai correr e se aliar a eles. “Foi o que a Vanessa fez”, relembrou. Albert afirmou que os dois impõem respeito no jogo e, por isso, tentam “seduzi-los”, para que façam parte de algum grupo da sede.

“Estamos sozinhos há duas semanas. Eu consegui ter você comigo e você conseguiu ter a mim. Você é emoção e eu sou razão, e a gente se respeita muito” Você é a única em que posso confiar”, revelou Albert.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Albert e Flora aproveitaram, também, para lembrar a última formação de Roça. Eles acreditam que Gilsão “gaguejou” na hora de salvar Flor do Resta Um, porque eles falam dela pelas costas. “Babi [Muniz] está planejando votar em mim. Ela quer me ferrar de todo jeito. Ela é meu alvo e espero que seja o deles [G4]”, desejou Flor. Por outro lado, Albert acredita que é ele quem está na mira da votação.

E falando de votos, o peão ainda deixou claro sobre quem gostaria de ver sentado nos temidos banquinhos: “O próximo a ir para a Roça tem que ser ele [Sacha], porque Zé [Love] saiu, ele também vai sair”.

Será que vão para a berlinda os peões que Flor e Albert desejam? E como vai desenrolar a aliança entre os dois?

Confira um trecho do papo:

Para saber os próximos acontecimentos, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

