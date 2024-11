‘Eu espero que ela acorde’, diz Sidney sobre amizade de Luana com Sacha Peões conversaram, também, sobre próximos alvos para a Roça Novidades|Do R7 16/11/2024 - 12h45 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h45 ) twitter

Sidney opina sobre amizade de Luana com Sacha Reprodução/PlayPlus

Durante conversa com Gilsão e Fernando Presto, Sidney Sampaio relembrou o episódio do dia anterior, quando Luana Targinno repreendeu os amigos durante uma discussão e que, em seguida, recebeu reclamações dos aliados sobre sua atitude.

Para o ator, a peoa “é uma mulher de fibra”, que está se deixando levar por Sacha Bali. Ele analisou que, anteriormente, Luana havia se afastado do peão por não concordar com suas falas e atitudes, e não entende o motivo de ter voltado a se aliar a ele. “Ele cantou a música que ela queria ouvir”, opinou Gilsão.

Sidney acredita que a influencer está se submetendo a Sacha, Gui Vieira e Yuri Bonotto. “Eu espero que ela acorde”, desejou o ator.

Em seguida, Fernando analisou quem do Grupinho seria alvo na próxima formação de Roça. Para ele, Gilsão, Sidney, Babi Muniz e Albert Bressan podem estar na mira do G4. “Acho que não sou alvo, apesar das desavenças”, disse o chef de cozinha.

Fer ainda acredita que é uma peça importante no jogo e o fato de ter voltado de duas Roças demonstra sua força. “Eles não querem ir comigo, porque sabem que posso voltar”, afirmou.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Sidney aproveitou para dar um toque em Gilsão: “Precisa se posicionar”. De acordo com ele, o jogo está afunilando e na hora de votar, quem não tiver se jogado no game, irá virar algo. “Não quero falar do jogo de ninguém, mas estou falando porque gosto de você”, avisou.

O personal disse que não vai deixar de mostrar posicionamento: “Se vierem em mim, não vou me esconder”, afirmou.

Será que Fernando acertou quais os peões estão na mira do G4? Quer descobrir? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A Fazenda em 16 imagens! Relembre momentos marcantes do segundo mês do reality rural:

share Se o primeiro mês de A Fazenda 16 chegou metendo o pé na porteira, o segundo derrubou a sede inteira! Rolaram tretas com alimentos variados, desistências, deboche, tensão e muito bafafá. Pegue a pipoca e acomode-se, bora relembrar os momentos mais marcantes do mês!