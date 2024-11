Ex-aliada? Flor é detonada por peões após discursar contra grupos em A Fazenda 16 A peoa criticou a formação de equipes no jogo e chorou depois de receber críticas dos colegas Novidades|Do R7 16/10/2024 - 15h32 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h32 ) twitter

Será que a peoa vai deixar o Grupinho de lado? Reprodução/PlayPlus

Não tem sido uma boa semana para Flor Fernandez em A Fazenda 16! Há quatro dias, a peoa chorou após sentir que os aliados do Grupinho desconfiavam dela no jogo. Na formação da quarta Roça, na terça (15), ela fez discurso efusivo contra as equipes no reality. As falas foram criticadas pelos amigos, e ela chorou pela segunda vez em quatro dias.

No domingo (13), Flor caiu em lágrimas durante conversa com o Grupinho. Ela disse que não se sentia acolhida pela equipe: “Se vocês não confiam em mim, é um direito de vocês, mas não quero mais ouvir, ‘olha, cuidado com ela, segura ela”, desabafou, citando momentos em que os amigos temeram fofocas dela.

Nesse episódio, Zé Love e Fernanda Campos explicaram que ela já vazou informações para o Grupão sem querer, e por isso chamam a atenção da peoa. Alguns dias se passaram e o assunto parecia ter ficado para trás.

Já na formação da Roça de terça (15), o papo voltou à tona pela própria boca dela. No discurso do voto em Suelen Gervásio, Flor disse: “Todo mundo está vendo, desde que cheguei aqui já falava, ‘eu não tenho grupo, eu não quero, o programa não é de grupo.’ Nunca foi, eu assisto e amo A Fazenda. Mas a gente teve que se unir. Meu voto hoje é estratégico para ver se a gente acaba com isso de grupo.”

Veja:

As rivais se entreolharam, e os amigos estranharam o discurso contra equipes. Na volta para a sede, o Grupinho agiu com indiferença, e Flor notou que pegou mal.

No dia seguinte, enquanto fazia o trato do Colorado, ela desabafou: “Veem tudo com maldade, tudo está errado”. Ela terminou a tarefa e foi para a piscina, onde chorou desolada. Zaac chegou para conversar e ouviu reclamações. “Pode votar em mim. Eu sou só aliada. O grupo é o você, o Zé, a Babi e a Fernanda. [...] Eu não estou chorando à toa e não sou louca. A Babi entendeu exatamente o que falei. Só porque eu sou boazinha, vocês são assim. É sempre assim, você vem e fala, ‘você está errada, não é assim que tem que fazer’. Vocês não respeitam meu jeito!”

Flor disparou em reclamações e Zaac pediu a palavra. Ele se desculpou e tentou acalmá-la, dizendo que ficou chateado por ela ‘sabonetar‘ na hora de indicar a Suelen. Flor continuou: “Parece que não presto para nada. É assim que vocês fazem eu me sentir! [...] Falam tanto do Sacha e estão fazendo comigo.”

Assista:

Em papo com Gilsão, Zé Love deu a entender que largou a mão de Flor, e alertou: “Do lado de lá, o maior alvo é ela!” O ex-jogador disse que não gosta de ver a peoa sendo compreensiva quando recebe votos dos inimigos, mas chora quando escuta uma crítica dos aliados: “Deixa de mão, não falo mais nada!”

Confira:

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

