Ex-peoa Raquel Brito participa de edição especial do podcast ‘Aquecendo o Feno’ desta terça (15)

Raquel Brito participa de edição especial do podcast 'Aquecendo o Feno'

Quase dez dias após deixar A Fazenda 16 devido a problemas de saúde, Raquel Brito participa, nesta terça-feira (15), de uma edição especial do podcast Aquecendo o Feno, apresentado por Lucas Selfie.

A partir das 19h, a ex-peoa conversa com Selfie e dá detalhes do que rolou no dia em que passou mal durante a Prova de Fogo, no domingo (6), e precisou ser hospitalizada, levando à saída definitiva do programa por recomendação médica.

Após deixar a sede do reality em Itapecerica da Serra, a influenciadora e manicure passou quase uma semana internada e foi diagnosticada com miocardite aguda, um problema que afeta o coração.

Durante o bate-papo, Raquel também vai falar sobre o que está rolando agora em A Fazenda, os rumos do jogo e analisa a participação dos peões que seguem lá na disputa.

A edição especial de Aquecendo o Feno desta terça-feira (15) pode ser acompanhada ao vivo, a partir das 19h nas redes sociais de A Fazenda 16 e no canal do R7 no YouTube.

Lembrando que todas as quintas-feiras, antes da eliminação da semana lá na sede, Lucas Selfie apresenta, também a partir das 19h, o Aquecendo o Feno, sempre com convidados especiais que debatem o reality e tudo o que rola lá em Itapecerica.

