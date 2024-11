Falta ou necessidade de atenção? Gizelly Bicalho causa punição ao realizar o trato sem galochas A peoa desceu para a área dos animais sem o devido calçado e deixou a sede sem água quente Novidades|Do R7 10/11/2024 - 12h01 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h01 ) twitter

Peões ficaram sem água quente por 48 horas Reprodução/PlayPlus

A manhã que parecia calma já tomou outro rumo em A Fazenda 16. Neste domingo (10), a peãozada acordou para realizar as tarefas delegadas pelo Fazendeiro, mas parece que nem todos estavam atentos às obrigações. Ao tirar o lixo da sede, Gizelly Bicalho se descuidou e desceu para a área dos animais usando sandálias, gerando o aviso sonoro.

De imediato, a peoa percebeu e subiu para calçar as galochas, mas já era tarde demais. Inconformada com a advertência, a primeira reação da advogada foi dividir a culpa com os peões que estavam na área externa quando ela passou sem o devido calçado. “Se vocês viram, por que ninguém avisou?”, questionou Gizelly para Albert Bressan e Juninho Bill.

“Não me liguei”, justificou o empresário. Yuri Bonotto escutou a conversa e interviu. “Ela tem que pedir desculpas, e não ficar acusando vocês”, comentou o dançarino.

Chegou a hora de a peãozada se juntar para descobrir a restrição que enfrentariam e o Fazendeiro leu o aviso no telão. A mensagem relembrou que é proibido descer para a área dos animais sem o calçado e determinou que, por descumprirem essa regra, os peões ficariam sem água quente por 48 horas.

Após dar o recado, Sacha Bali ironizou: “Até janeiro a galera aprende, está tranquilo”. Em seguida, o ator conversou com Luana Targinno no quarto e considerou todas as hipóteses referentes à atitude de Gizelly.

“Que burrice é essa?”, questionou a empresária. Sacha duvidou da inocência da rival e comentou: “Não sei se é burrice ou proposital. Fazer o trato de chinelo depois de dois meses [de programa], acho que não é falta de atenção, é para chamar”.

Luana considerou a amizade que já teve com a advogada e garantiu que a peoa é realmente desatenta no dia a dia. O Fazendeiro, contudo, não engoliu a desculpa e teorizou: “Ela sabe que vai para a Roça e está tentando se fazer de ‘coitadinha’, vai começar a chorar. Agora, eu espero qualquer coisa dela, nunca vi uma pessoa tão maldosa nessa casa”.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

