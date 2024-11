Fernanda Campos e Zaac desistem de A Fazenda 16 Neste domingo (27), os peões pediram para sair após confusão generalizada na sede; entenda Novidades|Do R7 27/10/2024 - 19h14 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda e Zaac desistem de A Fazenda 16 Divulgação

Neste domingo (27), Fernanda Campos e Zaac deixaram A Fazenda 16. Após uma noite de discussão generalizada e muita confusão, os peões tocaram o sino e a sede foi avisada sobre a desistência deles.

Tudo começou com uma briga entre Luana Targinno e Zé Love, após a peoa bater na porta do banheiro, enquanto o ex-jogador estava no local. O peão chamou a influencer de “baixa”, enquanto ela se defendia dizendo que nunca o atacou.

Em seguida, a peoa foi para a casa da Árvore chorar, e Zé Love atacou Sacha Bali e Yuri Bonotto, dizendo que eles sempre envolvem o nome de seu filho nas discussões. A gritaria rolou solta e enquanto separavam o ex-jogador do bombeiro, Fernanda Campos acusou Sacha de ter lhe dado um suposto empurrão.

Enquanto as mulheres ficaram ao lado de Fernanda, Yuri a chamou de “mentirosa”, afirmando que o fato não havia ocorrido.

‌



Os peões foram avisados sobre a desistência dos membros do Grupinho. Após a saída em dose dupla, Zé Love ficou bastante abalado e irritado. Babi Muniz se desesperou, caindo em lágrimas e chegou a se sentir mal. Enquanto isso, Fernando Presto se dirigia a Gui Vieira, Sacha e Yuri, afirmando que o trio teria o que merecia, e Vanessa Carvalho gritava o nome de Fernanda, dizendo que a amava.

Como ficará o jogo sem a dupla? A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



Assista ao momento que os peões foram avisados na sede:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5