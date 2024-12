Fernando Presto encara VAR e toma invertida em ‘Fuzenda’ O décimo eliminado de A Fazenda 16 reviu uma conversa em que dizia acreditar ser a nova Márcia Fu do reality rural; vem ver! Novidades|Do R7 06/12/2024 - 08h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 08h30 ) twitter

Márcia Fu recebe Fernando Presto na Fuzenda Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu não economizou na pimenta no Fuzenda, ao receber o décimo eliminado de A Fazenda 16, Fernando Presto. O chef encarou o VAR da Fu e comentou as polêmicas do reality rural, além de fazer uma revelação!

Na hora de chamar o convidado, Fu abusou do trocadilho: “Jantou todo mundo em A Fazenda”. E relembrou que o prato mais servido pelo chef na sede foi “torta de climão”.

No momento de relembrar a passagem do ex-participante pelo programa, o VT mostrou a clássica briga entre Gizelly Bicalho e Fernando, quando a advogada o acusou de deixar cair pelos na comida. “Ela estava procurando pelo em ovo”, brincou Fu.

O fiel companheiro da apresentadora, o pavão Salomão, aproveitou para observar que o chef “não perdeu a cabeça por um fio”.

O público ainda acompanhou a reação de Fernando ao rever uma conversa com Babi Muniz e Fernanda Campos, na qual o chef dizia acreditar que poderia se tornar a nova Márcia Fu em A Fazenda 16. A apresentadora quis saber se ele estava tentando tomar seu lugar: “Vai ser substituída por mim e o quadro vai se chamar Fêzenda”, brincou o ex-peão.

Em seguida, foi o momento de rever a briga entre o chef e Luana Targinno, quando a peoa jogou a cadeira da cozinha no chão. Márcia aproveitou a deixa e questionou se o chef achava que a influencer iria substituir Datena.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Nas ruas, ela também hablou e aprontou no melhor estilo levada! Com look de corredora, Fu reforçou que o reality rural está na reta final e quis saber do público quem está no pódio dos fãs. Yuri Bonotto foi citado como o mais bonito entre os peões. Já as peoas do programa ganharam o primeiro lugar no quesito jogo mais devagar: “Estão em slow motion”, observa Fu após os comentários.

A apresentadora também quis saber o que os fãs do game fariam se ganhassem R$ 2 milhões, o mesmo valor do prêmio do reality. “Resolvia a vida”, disse uma. Já outra fã, afirmou que iria embora e sequer teriam notícias dela. E você? Qual destino daria a esse dinheirão?

Confira na íntegra:

Quer ver como será a Fuzenda com a próxima eliminada? Fique ligado! ! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Top 10! Confira os peões que estão na reta final de A Fazenda 16

Eles conseguiram: após 81 dias de confinamento em A Fazenda 16, finalmente temos o time do top 10! Foram 11 Roças enfrentadas, dois desistentes, uma peoa afastada e 11 eliminados. Relembre a trajetória dos participantes que chegaram à reta final do jogo!