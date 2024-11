Fernando Presto, Julia Simoura e Luana Targinno estão na quinta Roça de A Fazenda 16 Gilsão escalou até a vitória no gigante de feno e conquistou o chapéu Novidades|Do R7 23/10/2024 - 23h53 (Atualizado em 23/10/2024 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca tempo e vote para salvar o seu favorito RECORD/Antonio Chahestian

A competição está cada vez mais acirrada em A Fazenda 16 e a peãozada não cansa de se superar na entrega do entretenimento que a família brasileira gosta. A noite da terça (22) foi marcada por muitas revelações e teve até amizade virando rivalidade. No final da formação da quinta Roça da temporada, Gilsão, Julia Simoura, Fernando Presto e Luana Targinno acabaram nos banquinhos.

Após colecionarem tretas pesadas com direito a ameaça e tudo, a empresária vetou o chef de cozinha da Prova do Fazendeiro e enfrentou o gigante de feno ao lado do personal trainer e da atriz. Nesta quarta (23), a disputa exigiu força e agilidade dos peões para a conquista do cobiçado chapéu.

Dessa vez, o objetivo da dinâmica foi escalar uma parede transportando peças gigantes, uma de cada vez, até completar a estrutura. Tudo isso, no menor tempo possível. Após formar o mosaico, os peões deveriam, ainda, voltar ao topo e cravar uma bandeira indicando a finalização de todas as etapas. Correndo contra o cronômetro, venceria quem concluísse o desafio mais rápido.

Especialista na função, Adriane Galisteu anunciou o início da Prova e os peões partiram para o play. A apresentadora sorteou a ordem de execução da Prova, que começou por Gilsão, seguido de Luana e, por último, Julia. Os competidores realizaram a dinâmica em momentos diferentes e, após as três rodadas, os roceiros descobriram que o personal trainer foi o campeão.

‌



Os perdedores, então, se juntaram a Fernando na Roça e já correm risco de eliminação. Não economize na votação no R7.com para tentar manter o seu peão favorito no programa. Nesta quinta (24), um deles vai deixar a sede. Não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Exposed regado por lágrimas: veja detalhes da madrugada que abalou A Fazenda 16

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma votação agitou o deck de A Fazenda 16. A formação da quinta Roça da temporada rendeu muitas argumentações, apontamentos e até mesmo o fim de uma amizade. Desta vez, contudo, a peãozada não precisou de tanta gritaria para estabelecer seus pontos de vista. O climão foi instaurado ao som de muito chororô, mas nenhuma ofensa deixou de ser dita. Confira o que rolou na madrugada desta quarta (23)