Fernando Presto, Juninho Bill e Luana Targinno estão na décima Roça de A Fazenda 16 Para conquistar a coroa caipira, Yuri Bonotto deu um show de agilidade, pontaria e estratégia no gigante de feno Novidades|Do R7 27/11/2024 - 23h45 (Atualizado em 27/11/2024 - 23h45 )

RECORD/Antonio Chahestian

Provando, mais uma vez, suas habilidades de leitura de jogo, o G4 conseguiu prever exatamente a formação da décima Roça de A Fazenda 16. Apesar de ocuparem dois dos quatro banquinhos, os integrantes do grupo de aliados mostraram que não estão para brincadeira quando se trata de competição. Contudo, os rivais não deixaram barato e teve chuva de apontamentos tanto no Deck quanto na sede do reality rural.

Como prometido, o Fazendeiro Gui Vieira indicou Juninho Bill para o primeiro posto. Em seguida, Luana Targinno foi a mais votada entre a peãozada. Na puxada da Baia, a empresária selecionou Fernando Presto. Já após o Resta Um, Yuri Bonotto sobrou e completou a formação.

Ao se tornar o quarto roceiro oficial, o dançarino ganhou a vantagem de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro e impediu o chef de disputar o cobiçado chapéu. Com isso, os outros peões desceram para o play no Campo de Provas e precisaram de muita agilidade, pontaria e estratégia para tentar virar o novo mandachuva.

No clima de Velho Oeste, os competidores viraram cowboys por uma noite na dinâmica que foi marcada por etapas cheias de tensão. De início, os peões se posicionaram em raias e precisaram encontrar, em um molho de chaves, aquela que abrisse um baú. Cada cofre continha uma corda que foi fundamental para seguir a atividade.

‌



Em seguida, a missão de cada peão foi laçar o cavalo cenográfico que correspondia à sua posição e trazê-lo para perto. Ao conseguir, os competidores deveriam retirar ferraduras do “animal” e arremessá-las em uma caixa de areia, dentro de um cercadinho. Contudo, a maior dificuldade apareceu aí.

A cada erro, os peões deveriam abrir uma porteira na pista de arremessos com o mesmo molho de chaves da primeira etapa. Apenas assim, poderiam recolher a fechadura e voltar à posição inicial para tentar acertá-la novamente.

‌



Assim, o processo se repete até que o alvo seja atingido. O mesmo ciclo de etapas deveria se repetir até que um peão completasse todos os cinco acertos. Quem atingisse a meta primeiro e tocasse o sino, seria o novo Fazendeiro.

Adriane Galisteu deu a largada e Yuri e Luana dispararam na frente de Juninho. O dançarino foi o primeiro a abrir o baú, seguido pela empresária que foi a primeira a conseguir laçar o cavalo. Enquanto isso, o cantor seguia na luta com o cadeado.

Yuri conseguiu passar na frente da aliada, e acertou três ferraduras rapidamente. Luana conseguiu colocar duas no alvo e Juninho, com dificuldades, não conseguiu nenhuma.

Não demorou muito para o dançarino completar a missão e virou o novo Fazendeiro. Ao tocar o sino e decretar sua vitória, o peão comemorou aos gritos: “É meu”.

Quanto a Juninho e Luana, por perderem, se mantém na Roça com Fernando e também correm risco de eliminação.

Nesta quinta (28), um deles vai voltar para a cidade grande, acompanhe.

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

