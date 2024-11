Festa no Sertão! Banda Magnifícos vai animar os peões no festerê desta sexta (8) A peãozada vai se divertir ao som de sucessos do estilo musical em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 08/11/2024 - 15h05 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É noite de curtição em A Fazenda 16! Reprodução/Instagram

Sucesso do forró em todo o Brasil, a Banda Magnifícos será a atração da festa de A Fazenda 16 nesta sexta (8)! Com o tema “Festa no Sertão”, não vai faltar animação, boa música, além dos comes e bebes especiais para a balada. Será que a galera vai conseguir aliviar as tensões da semana e se jogar para valer?

Alguns flashes do evento entrarão ao vivo no programa desta noite. Os melhores momentos serão exibidos no sábado, (9).

Arraste os móveis da sala e se divirta com os peões!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fim de uma era! Confira a reação dos peões com a eliminação de Zé Love em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!