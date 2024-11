Fezes na cama? Luana e Fernando protagonizam treta pesada e peoa garante: ‘Ele vai pagar’ Em mais uma supertreta com o chef, a empresária foi até a área dos animais e voltou com um saco cheio para “presentear” o ex-amigo Novidades|Do R7 22/10/2024 - 21h26 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h26 ) twitter

Será que a peoa vai cumprir com a promessa? Reprodução/PlayPlus

A poeira nunca baixa em A Fazenda 16! Após se desentenderem durante a tarde desta terça (22), Luana Targinno e Fernando Presto trocaram mais faíscas logo antes da formação da Roça e incendiaram a sede outra vez. Os dois foram de amigos para rivais e colecionam embates desde então. Dessa vez, tudo começou na cozinha, quando a empresária alertou o chef sobre desperdício de água. O peão não gostou do comentário e a confusão explodiu.

“Tem que ter consciência”, afirmou Luana sobre a torneira da pia aberta. Fernando não pensou duas vezes e retrucou: “Cuida da sua vida, vai gastar leite condensado na casa da sua mãe”. A treta foi instaurada com sucesso e as ofensas correram soltas. O chef não demorou para disparar um “cala a boca” e a empresária convidou: “Vem calar”. Daí em diante, foi só ladeira abaixo.

Fernando trouxe à tona a briga que aconteceu mais cedo e ironizou: “Joga uma cadeira para ficar quieta”. A situação quase se acalmou, mas o peão logo voltou com as provocações e alfinetou: “Pode nem mais lavar a mão que querem cuidar da sua vida”. A peoa entrou na onda e disparou: “Cuido mesmo. Está achando ruim? Toca o sino”.

Em seguida, Luana aproveitou o novo visual do rival e debochou: “Está lindo esse cabelo verde e essa sua boca vermelha”. A fúria do peão despertou de vez e ele também resolveu ofender a aparência da adversária, criticando as roupas curtas que ela usa, segundo ele, para chamar atenção de homens. Não satisfeito, Fernando tocou em um ponto que tirou a empresária do sério.

“Seu namorado não se incomoda de você ficar dormindo com as roupas de Cauê [Fantin]?”, indagou o chef. Aos gritos, Luana ficou frente a frente com o oponente e respondeu: “Toma vergonha na sua cara. Lava a sua boca para falar do meu namorado e cuida da sua vida triste”. Fora de si, a peoa decidiu que pegaria fezes para jogar na cama do peão e foi em direção à área dos animais.

Se liga:

Luana afirma que vai pegar fezes do Colorado para jogar em coisas de Fernando 😳



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/Ea5SgbiWK4 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Preocupada com a amiga, Gizelly Bicalho correu para tentar impedir a ação. “Você vai ser expulsa”, avisou a advogada. “Ele está achando que é quem para falar do meu namorado?”, indagou Luana. “Ele é machista, mal-amado, não faz isso. Vamos lá brigar com ele, eu te ajudo”, aconselhou Gizelly. A peoa não desistiu, pegou um saco e recolheu as fezes do touro.

Ao voltar para a sede, outros amigos da empresária se juntaram para tentar impedi-la. “Não faz isso”, pediu Yuri Bonotto. “Ele está falando de Cauê para te atingir. [Se fizer isso], você vai ser tão baixa quando ele”, observou Gizelly. Ainda segurando o saco cheio, Luana enfatizou as ofensas que recebeu do rival e garantiu: “Sim, sou baixíssima, vou descer [o nível] também. Nunca abri a boca para falar da família de ninguém”.

Além disso, a empresária aproveitou para expor o chef para o Grupinho, já que ele havia falado mal dos aliados para ela antes dos conflitos entre os dois. Segundo a peoa, Fernando comentou que seu grupo iria se desfazer e os integrantes oprimem uns aos outros. “Esse palhaço está pensando que está se metendo com quem?”, indagou Luana. Além disso, confessou: “Quer me tirar do sério? Fala da minha família. Ele vai pagar”.

Após muita insistência dos aliados, a empresária desistiu de cumprir o que havia prometido. Porém, ela não descansou e resolveu procurar outra coisa para atingir o adversário. “Só não vou jogar leite na cara dele porque estragar comida é pecado. Mas, vou pegar alguma coisa e vou sujar a ‘frasqueira’ dele”, garantiu Luana.

A treta continuou na sede e os dois seguiram trocando farpas. “A gente resolve na Roça”, determinou Fernando. “Falso, ainda veio me passar informação do grupo de vocês, cínico”, gritou a empresária. Gizelly interviu em defesa da amiga e disparou para o rival: “Machista, segura o que você fala”. Os dois reviveram a treta que já tiveram e as ofensas rolaram soltas. “Suja, baixa”, disparou o chef para a advogada.

Olha só:

"Você é suja", dispara Fernando para Gizelly 😳



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/NGW89TcNhm — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Luana voltou a confrontar o peão e ameaçou: “Tome muito cuidado, você não sabe de onde eu vim. Quem fala o que quer, colhe o que não quer”. Fernando se indignou com a fala da peoa e gritou para os administradores das suas redes sociais: “Abre um B.O”. A empresária alegou que iria, também, fazer um boletim de ocorrência contra o rival e avisou: “Vai chegar um processinho bem bonito na sua porta”.

O peão analisou a situação e comentou sobre as atitudes da empresária: “Engraçado que a única que ainda te defende é Gizelly”. Luana não perdeu tempo e retrucou: “E quem te defende aqui?”. Fernando pensou rápido e afirmou: “Eu não preciso”.

Os rivais se dispersaram e as amigas de Luana tentaram acalmá-la. “Estou me segurando muito para não fazer uma besteria”, desabafou a empresária. E aí, já bateu a ansiedade para os próximos capítulos dessa treta?

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

