Fim da amizade? Flora e Gizelly se desentendem após formação de Roça Após estratégias e decisões tomadas pelo Grupinho, a designer não cumpriu o combinado e a advogada diz não confiar mais na peoa Novidades|Do R7 13/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar das acusações, Flora acredita que foi injustiçada Divulgação

Itapecerica das Chamas faz jus ao nome. A relação de algumas peoas de A Fazenda 16 está pegando fogo após rompimento de laços. Acusações de trairagem, bate-boca e fofoca estão rolando soltas no game.

A situação entre Flora Cruz e Gizelly Bicalho explodiu após a formação da Roça. Depois de a designer ter ocupado o segundo banquinho da berlinda, Fernando Presto deu um toque na peoa, dizendo que ela deveria puxar Luana Targinno da Baia, conforme combinado anteriormente entre o Grupinho.

A ideia era a baieira iniciar o Resta Um salvando seus aliados e, consequentemente, Vanessa Carvalho iria sobrar. Desta forma, Nêssa vetaria Luana da Prova do Fazendeiro e a coroa caipira estaria garantida no Grupinho, já que apenas as aliadas participariam da disputa pelo chapéu e pela chance de escapar da Roça.

Entretanto, quem assistiu ao programa na última terça (12), viu que a história não aconteceu dessa forma. Flora acabou puxando Vanessa da Baia e Luana vetou Gizelly, que já está automaticamente nas mãos do público.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Como consequência, a advogada ficou bastante chateada com Flora por não poder competir na prova. Vanessa também não gostou da atitude da designer, se sentindo traída por ela. O restante do Grupinho ficou sem entender o que aconteceu.

Se liga:

‌



Nesta quarta-feira (13), dia seguinte à votação, Gizelly disse para Flora que não confia mais nela. “Eu não confio porque meu coração diz isso”, falou a advogada.

Confira:

Flora também está magoada com Gizelly, já que ela a protegeu quando a estratégia para colocar Gui Vieira na Roça veio à tona. A designer não revelou quem estava envolvido na movimentação, para não entregar a amiga. Além disso, o esquema para o peão sentar nos banquinhos era para salvar a advogada, que corria risco na semana passada. Agora, ela está sentindo que não pode confiar nas pessoas. “Gizelly realmente me usou”, desabafou.

Olha só:

O Grupinho também tem repercutido a história. Fernando colocou fogo no feno e alegou que Flora se arriscou pela advogada, ao se colocar na mira da Roça.

Veja:

Será que esse é o fim da amizade entre Flora e Gizelly?

Para saber os próximos acontecimentos, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira sete vezes em que a peãozada se atrapalhou feio no trato dos animais:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os momentos fofos dos peões com os animais de A Fazenda 16 são incríveis, mas as cenas em que os participantes se atrapalham nos tratos são insuperáveis! Já rolou fuga de bezerro, número dois na hora da ordenha, ciscadinhas atrevidas e muito mais. Relembre!