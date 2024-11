Fim do mistério! Luana conta qual é o segredo que Gizelly ameaçou revelar em A Fazenda 16: ‘Larissa nunca faria isso!’ Em conversa com Camila Moura, a influenciadora disse que Fernando Presto abriu os olhos dela sobre a advogada Novidades|Do R7 12/10/2024 - 17h26 (Atualizado em 12/10/2024 - 17h26 ) twitter

Ao que tudo indica, a amizade de Luana e Gizelly está ruindo Reprodução/PlayPlus

Com a saída de Raquel Brito, eliminação de Cauê Fantin e Larissa Tomásia, Luana Targinno se agarrou à Gizelly Bicalho em A Fazenda 16. Porém, um desentendimento no pós-festa da madrugada de sábado (12), trouxe uma série de desconfianças para a amizade das peoas. Na treta, a advogada chegou a dizer que sabia ‘coisas’ da amiga que poderiam ‘acabar com ela’ dentro do jogo. Em conversa com Camila Moura, Luana revelou o tal segredo.

No pós-festa, Gizelly e Zaac se beijaram. Luana não curtiu e rolou uma mega treta por conta disso. Ao fim do barraco, Gizelly, que estava bêbada, soltou para a amiga: “Sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro!”

Elas dormiram, e de manhã, Luana pediu perdão aos envolvidos. A influenciadora chegou a dizer que estava muito mexida com a história de Larissa Tomásia e Sacha Bali, e por isso, se descontrolou quando viu Gizelly beijando o rival. Luana demonstrou que estava muito ligada à advogada: “Se você sair, eu vou bater o sino. Não vou ficar aqui. [...] Me sinto muito mal, estou me sentindo muito sozinha”, desabafou. Aparentemente, tudo ficou bem.

Luana foi deitar um pouquinho, e Fernando Presto chegou para dar um alerta. O chef contou para a influenciadora que viu Gizelly falando da amiga para vários peões de manhã, enquanto ela dormia.

Sem pestanejar, Luana foi chamar Camila e contou: “Fernando me chamou para conversar, disse que gostava muito de mim e se preocupava comigo. Ele falou que hoje de manhã a Gizelly acordou e chamou várias pessoas para falar sobre da nossa briga”, disse decepcionada.

Luana resolveu contar o teor do tal segredo que Gizelly sabia: “Ela começou a falar sobre um cara, e eu disse que fiquei com esse cara há uns quatro meses. Ela falou assim, ‘e teu namorado?’ E eu falei que nessa época a gente ainda tava ficando”, explicou.

“O que eu tô mal é com o que ela fez, de acordar hoje de manhã. Eu estou péssima”, desabafou. Camila tentou entender a gravidade do segredo, e Luana alegou: “Amiga, não é sobre o que falei, isso é uma besteira. É a situação e como isso tá sendo usado. Dizer que tem uma bomba”.

A influenciadora quase chorou: “Larissa nunca faria isso! Nem Raquel. Nem você, né, amiga?”

Veja um trecho da conversa:

Luana desabafa com Camila sobre treta com Gizelly: "Eu tô muito triste, decepcionada"👀



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r8jWg! pic.twitter.com/pGKw8BB4Wt — A Fazenda (@afazendarecord) October 12, 2024

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

