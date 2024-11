Flor abre o jogo com Sidney Sampaio: ‘Vou recalcular minha rota’ Após ser colocada na Baia pelo ator, a peoa acabou na Roça e declarou sua saída oficial do Grupinho Novidades|Do R7 10/11/2024 - 13h27 (Atualizado em 10/11/2024 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O papo foi cheio de argumentações e justificativas Reprodução/PlayPlus

Após um dia cheio de burburinhos na sede de A Fazenda 16, Flor Fernandez aproveitou para lavar roupa suja com Sidney Sampaio, que a colocou na Baia, adiantando assim seu caminho para a Roça. Anteriormente, a peoa garantiu que não o perdoaria. Será que ela mudou de ideia?

Por já saber sobre a chateação da peoa, Sidney deixou claro: “O direito é seu”. Mesmo assim, Flor tentou explicar o porquê da sua revolta e, além de garantir que jamais indicaria o peão à Roça, ainda revelou: “Eu votaria em Babi [Muniz] antes de você”. A emoção tomou conta da apresentadora e ela quase deixou as lágrimas escaparem.

Sidney entendeu a situação e confessou: “Estou assumindo para você que, se eu tivesse pensado melhor, com mais razão, as coisas teriam sido diferentes. Espero não ser mais injusto daqui para frente”.

A questão da rachadura do Grupinho entrou em pauta e Flor justificou o seu afastamento do “time” de aliados. “Eu já estava sofrendo. Ninguém falava mais comigo, me excluíram”, admitiu a peoa.

‌



Além disso, a apresentadora deixou claro que tinha percebido o desagrado de alguns peões em relação a ela antes mesmo de ser colocada na Baia. “Babi é o meu ‘termômetro’, a cara dela entrega [a situação]”, explicou.

O ator entendeu e observou: “Existem defeitos nos nossos aliados, então temos que ter essa coerência de entender até que ponto se deve colocar isso como ‘menor’ que o jogo”. A peoa concordou e abriu as cartas na mesa: “Vou recalcular minha rota, não sei ainda”.

‌



Flor aproveitou, também, para relembrar a participação de Zé Love na competição e garantiu que o ex-jogador não colocaria nenhum aliado em situação de perigo no reality, como Sidney fez com ela. “O que doeu foi pelo carinho e pela estratégia, porque eu sou muito fiel e poderia ter saído [do programa]”.

No final, Sidney admitiu que foi infeliz na escolha e comemorou a permanência da peoa na competição: “Que bom que você está aqui, é o seu mérito”.

‌



Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A semana em A Fazenda 16 surpreendeu os fãs e até mesmo especialistas em reality, que não apostavam na eliminação do líder do Grupinho (que atualmente já era Grupão), Zé Love. Mas, toda essa confusão rural começou na dinâmica de apontamento, quando os peões abriram a semana servindo tretas para todos os gostos; confira tudo o que rolou! Reprodução/PlayPlus