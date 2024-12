Flor crava voto em G4: ‘Mesmo que eles peguem o Lampião, eu vou arriscar’ A apresentadora revelou para Vanessa que já contou sua decisão para Sacha, Luana, Yuri e Gui, e que não quis escutar as estratégias deles para a Roça Novidades|Do R7 08/12/2024 - 09h39 (Atualizado em 08/12/2024 - 09h44 ) twitter

Flor está disposta a votar com Grupinho para se salvar da Roça Reprodução/PlayPlus

Na reta final da competição, os peões de A Fazenda 16 não estão perdendo tempo quando o assunto é estratégia para escapar da Roça. Durante uma conversa com Vanessa Carvalho, Flor Fernandez afirmou que irá votar com o Grupinho.

Ela contou que conversou com o Fazendeiro Gilsão e acredita que se o Poder do Lampião estiver com eles, dá para mandar todos os integrantes do G4 para a berlinda. A ex-jurada também trocou ideias com Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto, e comentou que seria a indicação do Fazendeiro. Na verdade, ela pretende deixar o quarteto achando que ocupará o primeiro banquinho, mesmo que isso não esteja nos planos do personal. “Mesmo que eles [G4] peguem o Lampião, eu vou arriscar”, garantiu Flor.

A peoa revelou para Vanessa que avisou o G4 que votaria com o Grupinho, mesmo que não seja indicada, para se proteger. “Você está sendo inteligente”, opinou a atriz.

Flor observou que deve sobrar no Resta Um, pois desconfia que o quarteto vai salvar Juninho Bill, por terem ficado bravos com o fato da peoa ter salvado Flora Cruz na décima Roça. A apresentadora disse para Nêssa que avisou o G4 que não quer que nenhum dos integrantes conte suas estratégias para ela.

‌



A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌