Flor Fernandez, Gui Vieira e Sacha Bali disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (6) O ganhador conquista o cobiçado chapéu e escapa da Roça; Zé Love foi vetado e já corre risco de eliminação Novidades|Do R7 06/11/2024 - 00h26 (Atualizado em 06/11/2024 - 03h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca a disputa que promete incendiar o Campo de Provas RECORD/Antonio Chahestian

Mais uma votação agitou a sede de A Fazenda 16. A formação da sétima Roça da temporada fez o deck tremer e entregou aquela boa dose de entretenimento que nunca falta no reality rural. Apesar de o mandato da Fazendeira Luana Targinno favorecer o G4, a peãozada adversária se uniu contra o grupo menor e ninguém escapou da troca de farpas.

Após dar um show de conhecimentos geográficos na Prova de Fogo, Juninho Bill conquistou o Lampião do Poder. Com a permissão de Adriane Galisteu, o peão não perdeu tempo e logo se apossou dos pergaminhos para agitar ainda mais a votação. Ao analisar as opções, o cantor escolheu ficar com o Poder da Chama Laranja e presentou Sidney Sampaio com o da Branca.

Ao revelar o Poder da Chama Branca, o ator ganhou a vantagem de trocar todos os integrantes da Baia. Nos respectivos lugares de Vanessa Carvalho, Gilsão, Gizelly Bicalho e Yuri Bonotto, Sidney colocou Albert Bressan, Flor Fernandez, Zé Love e Gui Vieira.

Logo depois, foi a vez de Luana fazer jus ao chapéu e, como havia prometido, selecionou Zé Love para o primeiro banquinho. “Zombou de uma crise forte que tive”, justificou a peoa. O ex-jogador aproveitou para se defender e afirmou sobre a rival: “Ela não está tendo coragem de nada aqui”.

‌



Chegou a hora das indicações cara a cara. Mas, antes de começar, Juninho usou a sua vantagem da Chama Laranja para escolher dois moradores da Baia que poderiam, também, receber votos da sede. O cantor, então, optou por Gui Vieira e Flor.

Unidos, o grupo composto pela maioria dos peões escolheu Sacha Bali e Gui Vieira como alvos da vez. Após todas as escolhas, o ator acumulou seis votos e se juntou a Zé Love.

‌



Seguindo a tradição, o peão pôde selecionar um colega de quatro do cavalo Colorado para ocupar o terceiro banquinho. Após a troca dos integrantes da Baia, Sacha chamou Flor para o posto.

Nesta semana, o Resta Um voltou com tudo. Na última etapa da votação, Gui Vieira acabou sobrando e completou a formação. Contudo, o ex-ator mirim pôde vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro e escolheu mandar Zé Love direto para o julgamento do público.

‌



Agora, cabe a Flor, Gui Vieira e Sacha entregarem tudo no gigante de feno para conquistar a coroa caipira. A disputa acontece ao vivo nesta quarta (6) e você não pode ficar de fora!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carinho! Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos peões

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Aos poucos, os peões foram ganhando o coraçãozinho dos animais de A Fazenda 16! No início do reality, os bichos ficavam desconfiados, mas agora adoram passar momentos perto dos participantes e recebem muito carinho. Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos jogadores!