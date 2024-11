Flor Fernandez, Gui Vieira e Zé Love estão na sétima Roça de A Fazenda 16 Após uma goleada no gigante de feno, Sacha Bali conquistou o chapéu e virou o novo mandachuva da semana Novidades|Do R7 06/11/2024 - 23h58 (Atualizado em 06/11/2024 - 23h58 ) twitter

Corra para o R7.com e vote no seu favorito RECORD/Antonio Chahestian

A peãozada está cada vez mais agitada em A Fazenda 16 e você não vai querer ficar de fora! A votação que rolou na terça (5) agitou o deck com tretas de sobra e o caos foi instaurado de vez na sede. No final, Zé Love, Sacha Bali, Flor Fernandez e Gui Vieira acabaram nos temidos banquinhos.

Após sobrar no Resta Um, o ex-ator mirim mirou no rival e vetou o ex-jogador da Prova do Fazendeiro desta quarta (6). Assim, o peão disputou a coroa caipira com o aliado e a apresentadora. Dessa vez, os competidores precisaram de pontaria certeira, e força no chute para a verdadeira goleada que rolou no Campo de Provas.

Simulando um campo de futebol, o Fazendão se transformou em um campeonato esportivo e os artilheiros da vez tiveram a missão de acertar chutes ao gol com bolas de diferentes modalidades que representavam, também, pontuações distintas.

A cada rodada, o roceiro deveria escolher entre zona de ataque, meio-campo ou defesa para efetuar o disparo. Tanto a escolha da bola quanto do local do chute poderia interferir no resultado. Quanto maior for a dificuldade do chute, maiores são os pontos acumulados. Após cinco rodadas, ganharia quem pontuasse mais.

O jogo começou e os peões largaram empatados. Em seguida, Flor disparou no placar, mas, logo depois, Sacha virou o jogo e se manteve no topo. No final, o ator acumulou mais gols e venceu a Prova com 100 pontos, se tornando o novo Fazendeiro.

Com isso, Flor e Gui Vieira permanecem na Roça ao lado de Zé Love e competem, agora, pela preferência do público.

Chegou a sua vez de participar! Acesse o R7.com e não economize nos votos para tentar salvar o seu peão favorito. Nesta quinta (7), um deles vai dar adeus ao sonho do reality rural, não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

