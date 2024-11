Flor na mira? Grupinho não gosta da proximidade entre peoa e G4 A participante bateu palmas para a volta de Sacha e Yuri da Roça, e mantém bom relacionamento com Luana e Gui Novidades|Do R7 02/11/2024 - 13h57 (Atualizado em 02/11/2024 - 13h57 ) twitter

Será que Flor vai virar inimiga do próprio grupo?

A política da boa vizinhança pode colocar Flor Fernandez na mira do próprio grupo em A Fazenda 16! Zé Love, Juninho Bill, Flora Cruz e Babi Muniz não curtiram a proximidade da apresentadora com o G4, detonando a aliada em conversas do Grupinho.

Flor sempre teve boa relação com a maioria dos peões. Quando Luana Targinno estava chorando por conta do medo de ser eliminada, a apresentadora ofereceu um abraço apertado e disse que o sorriso da influenciadora era lindo. A atitude tocou Luana, que passou a tratar Flor como amiga. Na volta da peoa da Roça, e na vitória da Prova do Fazendeiro, Flor também cumprimentou a peoa.

As atitudes da apresentadora já estavam sendo vistas pelos aliados, mas o que pegou foram os cumprimentos de Flor a Sacha Bali e Yuri Bonotto na volta da sexta Roça, pós-eliminação de Camila Moura. O Grupinho odiou a felicidade da amiga ao ver os peões retornarem para a sede.

Em conversa na Casa da Árvore, até Juninho, que costuma não falar muito sobre o jogo, criticou Flor por ficar feliz com a volta dos rivais: “Ela abraçou eles”, lembrou.

Flora Cruz deu a letra para a apresentadora: “Cortar relação, Flor, não fica de simpatia!” Zé Love disse na cara da peoa que não entende a forma dela parabenizar rivais: “Sou muito boazinha”, murmurou a peoa. A designer não aguentou, e soltou: “De gente boa, o inferno está lotado!”

Babi alertou: “Você bateu palmas”, citando momento em que Luana voltou Fazendeira para a sede: “O Zaac e a Fernanda saíram por causa daquela menina, que fez aquele inferno. O Zé teve a crise pelo que ela fez. Quando ela chega você fica... Desculpa, para mim não dá.”

Flor escutou as críticas, mas quando foi para o quarto, voltou a conversar com o G4: “Só acaba quando termina. Foi o que tinha que ser. Eles ficaram bravos quando eu aplaudi que a Luana voltou [Fazendeira]”, soltou, abraçando Yuri Bonotto.

Será que a peoa está estudando uma possível migração de grupo?

Reveja a bronca do Grupinho:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

