Flor relembra participação no Acerte ou Caia!: ‘Eu não conto para ninguém o que tem naquele buraco’

Flor deixou os peões curiosos sobre o game show Reprodução/PlayPlus

Lembra da participação da Flor Fernandez no Acerte ou Caia!? A peoa de A Fazenda 16 contou aos amigos como funciona o game show e deu risadas com as recordações. Sidney Sampaio ficou curioso sobre a queda do programa, mas a apresentadora prometeu para Tom Cavalcante que nunca vai contar o que há no buraco!

A peoa foi a primeira líder do quarto episódio. Ela pôde desafiar os oponentes no jogo de perguntas e respostas, mas acabou caindo na sexta rodada, quando encarou Pétala Barreiros, ex-peoa de A Fazenda 14: “Tem um tempo para você responder, e se você não consegue, abre o buraco!”

Flor contou que sua estratégia foi duelar com os ‘novinhos’, contando com a sorte de cair alguma pergunta que eles não soubessem: “Eu que estou desafiando, posso errar três vezes, a pessoa [desafiada] não pode errar nenhuma”, disse.

“Foi demais, gente. Eu tava indo bem, falei, ‘vou ganhar esse dinheiro!’ Mas não iria arriscar os R$ 300 mil, porque quando você chega ao final, que derruba todo mundo, você tem um minuto para responder vinte perguntas”, explicou, confundindo as regras. Na verdade, o participante que chega até o Desafio Final, pode sair com metade do prêmio acumulada ou aceitar responder 10 perguntas em dois minutos, e dobrar o valor!

“É mais fácil ganhar os R$ 300 mil lá do que os R$ 2 milhões aqui. Por aqui você tem que aguentar três meses esse povo”, brincou Gizelly Bicalho, que também participou do game show.

Os peões quiseram saber como é a queda, e Flor foi direta: “Eu não conto para ninguém o que tem naquele buraco que é muito legal. Falei para o Tom que não iria contar, mas é muito seguro. Na hora que aquilo faz ‘clac‘, é enorme. Você fica com o redondo na mão! Mas na hora que cai, você fica com vergonha de sentir tanto medo.”

Gizelly concordou: “Ele [Tom] vai conversando e do nada você cai!” Flor lembrou de Robinson caindo enquanto cantava Whitney Houston: “Eu ria tanto, sentava para rir! Eu derrubei cinco, para quem achou que ia cair logo de cara”, soltou.

Assista:

"Eu não conto pra ninguém o que tem naquele buraco", diz Flor para os peões sobre sua participação no @acerteoucaia 😂



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/6YvoxNhbY6 — A Fazenda (@afazendarecord) October 29, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

