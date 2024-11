Flora Cruz conta detalhes da relação conturbada com o pai de Ridan: ‘Nunca mais procurou’ Em conversa com os colegas de A Fazenda 16, a peoa revelou que o ex é ausente na vida da criança Novidades|Do R7 21/10/2024 - 17h53 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flora também comentou sobre a falta que Arlindo faz na crianção do neto Reprodução/PlayPlus

Durante bate-papo sobre filhos em A Fazenda 16, Flora Cruz acabou revelando detalhes da relação que tem com o pai de Ridan, seu filho. A peoa relembrou a ausência do homem na criação do menino, e lamentou sobre a falta que Arlindo Cruz faz no dia a dia com o neto. Zé Love, Gizelly Bicalho e Gilsão ouviram o relato inconformados.

Flora explicou que já quis muito que o genitor participasse da vida de Ridan: “Nunca cobrei dinheiro, nunca estive no papel de ir a lugares que ele estava para fazer escândalo. Ele é músico, poderia nunca mais tocar no Rio de Janeiro! Se eu boto uma pressão em cima, se falo com todo mundo, falo a verdade, peço... Esquece. Não ia ser aceito em lugar nenhum!”

A peoa disse que os seguidores atacaram o homem na internet, mas ela pediu que eles parassem, pois nunca foi seu intuito: “Eu quero paz”, soltou. Flora contou: “Ele via meu filho a cada quatro meses, já fez o Ridan ficar esperando pronto várias vezes, e ele não aparecia”, desabafou. Ela lembrou que quando o genitor não chegava, ela sempre tentava animar o filho, levando para passear, como uma forma de preencher a expectativa da criança.

Flora comparou a própria infância e lembrou do quanto foi feliz ao ter pai presente: “Eu sinto a ausência do meu pai hoje, e sinto na vida do meu filho.” Gilson perguntou se Arlindo foi a referência de pai que o neto teve, e a peoa explicou: “Teve como referência paterna, até o dia que ele ouviu na escola que avô não era pai. Chegou em casa aos prantos. ‘Mãe, você mentiu para mim!’ Ele tinha uns três aninhos. [...] Falou, ‘ele é meu avô, e outra, é um avô que nem comigo fala!”

‌



Muito triste com a situação, Flora contou aos colegas que ligou para o pai da criança e pediu que não aparecesse mais: “Para ele, foi tão confortável que ele falou, ‘tá bom!’ E nunca mais procurou.” Os peões ouviam tudo muito indignados.

Assista ao relato:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reviravolta, madrugada caótica e aniversário: veja o resumão da semana de A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Fazenda 16 mostra que é para os fortes! O reality completou um mês na última semana com um show de reviravoltas, tretas e deboche. Itapecerica das Chamas incendiou e desta vez Vanessa Carvalho estava no centro da discórdia ao ser acusada de fazer jogo duplo para se salvar da Baia. Confira o resumão! Reprodução/PlayPlus