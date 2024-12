Flora Cruz desabafa na Cabine de Descompressão: ‘O jogo afunilou, e eu nunca fui prioridade de ninguém’ A ex-peoa também ficou chocada ao saber que Sacha Bali conta com a torcida de Larissa Tomásia em A Fazenda Novidades|Do R7 06/12/2024 - 14h58 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h58 ) twitter

A designer hablou no bate-papo com Lucas Selfie Reprodução/PlayPlus

Na reta final de A Fazenda 16, o jogo acabou para Flora Cruz, que deixou o reality na noite de quinta (5), após enfrentar Sidney Sampaio e Gui Vieira na Roça. A influenciadora teve 21,87% dos votos do público e deu adeus ao programa.

Logo depois do resultado anunciado, Flora seguiu para a Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie no PlayPlus. Na primeira conversa após quase três meses de confinamento, a influenciadora se mostrou tranquila, apesar da frustração. “O jogo afunilou, e eu nunca fui prioridade de ninguém. Então sabia que seria alvo, de uma forma ou de outra. Não vejo como um erro, mas como consequência, de não ter aliados firmes no jogo”, analisa Flora.

A ex-peoa também falou sobre Sacha Bali, um de seus maiores rivais no jogo, e comentou com Selfie sobre o quanto o ator a incomodava. “Ele é um cara extremamente prepotente, a arrogância dele dentro da casa é surreal. Estava chegando num nível de incômodo, que a respiração dele me incomodava. A silhueta dele me incomodava”, disparou Flora.

E ela ficou em choque ao descobrir que a ex-peoa Larissa Tomásia está na torcida por Sacha e não ficou com ódio do ator, diante dos acontecimentos do jogo. “Esse cara é o campeão, né?”, questionou Flora, bastante surpresa.

Durante o papo com Selfie, ela ainda falou sobre o affair com Caue Fantin e confessou que até teve vontade de dar uns beijinhos no influenciador.

Satisfeita com sua trajetória no jogo, ela pontuou: “Acho que atingi meu maior objetivo que era deixar de ser somente a filha do Arlindo e ser a Flora. É isso!”.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Troca de grupo e posicionamentos: relembre a trajetória de Flora Cruz em A Fazenda 16:

share O jogo chegou ao fim para Flora Cruz em A Fazenda 16, mas a designer deixou sua marca no programa da RECORD. Ao longo da temporada, ela nunca fez questão de esconder seus sentimentos. Sempre muito alegre, cantava com frequência as músicas do pai, Arlindo Cruz. Apesar da boa energia, nunca fugiu de uma briga e quando era preciso, 'hablava' mesmo. Nesta quinta-feira (5), as portas do reality se fecharam para Flora, após perder a preferência do público em uma Roça contra Gui e Sidney