Flora Cruz é a décima primeira eliminada de A Fazenda 16, com 21,87% dos votos A peoa enfrentou Roça difícil ao lado de Gui Vieira e Sidney Sampaio e acabou levando a pior Novidades|Do R7 05/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h54 )

Ela teve uma trajetória repleta de altos e baixos Antonio Chahestian/RECORD

Como todo samba-enredo, a trajetória de Flora Cruz em A Fazenda 16 teve início, meio, e fim nesta quinta (5). A designer foi a 11ª eliminada da temporada, após encarar Roça complicada contra Gui Vieira e Sidney Sampaio. Flora garantiu apenas 21,87% dos votos, e seguiu o caminho para longe de Itapecerica das Chamas.

Ela caiu na berlinda após receber sete votos na cara a cara. Devido ao Poder da Chama Laranja, a indicação de Luana Targinno teve peso 4 e colocou a designer no segundo banquinho da Roça, como a mais votada. Flora puxou Gui da Baia, Sidney foi a indicação do Fazendeiro Yuri Bonotto e Gilsão caiu no quarto banquinho, vetando o ator da Prova do Fazendeiro.

Apesar de disputar o chapéu com garra, Flora perdeu a atividade para Gilsão, indo direto para a Roça com Gui e Sidney.

É a segunda vez que a designer cai na Roça por meio da votação cara a cara. Apesar de conseguir voltar triunfante da oitava berlinda, Flora se viu sem aliados e não conseguiu montar boas estratégias para escapar do alvo dos rivais.

‌



Ao contrário disso, ela foi detonada na atividade de apontamento do chiqueiro, quando Sacha Bali revisitou as acusações da peoa sobre atitudes machistas e preconceituosas do ator. Flora também virou chacota ao afirmar que não falava mal de Bali há um mês, e ser desmentida pelas gargalhadas dos peões.

Ao longo de sua passagem, ela fez e desfez amizades, viu grandes parceiras serem eliminadas em sequência, e conseguiu se manter a salvo das berlindas por mais de dois meses! Para a decepção da designer, ela não conseguiu entrar no Top 10 da temporada, e vai entender todos os motivos que levaram o público a não salvá-la aqui fora.

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Troca de grupo e posicionamentos: relembre a trajetória de Flora Cruz em A Fazenda 16:

O jogo chegou ao fim para Flora Cruz em A Fazenda 16, mas a designer deixou sua marca no programa da RECORD. Ao longo da temporada, ela nunca fez questão de esconder seus sentimentos. Sempre muito alegre, cantava com frequência as músicas do pai, Arlindo Cruz. Apesar da boa energia, nunca fugiu de uma briga e quando era preciso, 'hablava' mesmo. Nesta quinta-feira (5), as portas do reality se fecharam para Flora, após perder a preferência do público em uma Roça contra Gui e Sidney