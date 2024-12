Flora Cruz, Gilsão e Sidney Sampaio disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (4) Vencedor escapa da Roça e vira o novo mandachuva da sede; Gui Vieira foi vetado e já corre risco de eliminação Novidades|Do R7 03/12/2024 - 23h59 (Atualizado em 03/12/2024 - 23h59 ) twitter

Escolha para quem vai a sua torcida e não perca a disputa! RECORD/Antonio Chahestian

A competição está mais acirrada do que nunca em A Fazenda 16 e a formação da décima primeira Roça da temporada provou isso. Na disputa para garantir uma vaga no top 10 do reality rural, a peãozada deu um show de argumentações no Deck e, além de votos, não faltaram apontamentos entre os rivais.

Pela quinta semana seguida, o G4 contou com chapéu mais cobiçado de Itapecerica das Chamas e dominou as estratégias para as indicações aos banquinhos. Além disso, os integrantes do quarteto garantiram o Lampião do Poder para incendiar ainda mais a votação. Ao vencer a Prova de Fogo, Luana Targinno mostrou, mais uma vez, a força do seu grupo na competição.

Autorizada por Adriane Galisteu, a peoa acendeu as chamas da discórdia e se apossou dos pergaminhos. Após analisar as opções, a empresária preferiu ficar com o Poder da Chama Laranja e presenteou Sacha Bali com da Branca.

Em seguida, Yuri Bonotto começou, oficialmente, os trabalhos e mandou Sidney Sampaio direto para o primeiro banquinho. “Tem um jogo engessado e incoerente”, justificou o Fazendeiro pela escolha. O ator não hesitou em se defender e, ao ocupar o posto, afirmou: “Venho, o tempo todo, sendo coerente”.

Logo antes da votação cara a cara, Galisteu liberou o Poder da Chama Laranja. Ao ler o pergaminho, a empresária descobriu que seu voto, nesta noite, valeria por quatro. “Kwai aprontou”, brincou o Fazendeiro, parabenizando o público.

Chegou a hora de os peões revelarem suas indicações para o segundo banquinho. Ao acumular sete votos, contando com os quatro de Luana, Flora Cruz se juntou a Sidney.

Aproveitando a única vantagem que o posto oferece, a designer analisou os moradores da Baia e puxou Gui Vieira para o time de roceiros.

Agitando as estruturas da sede, mais uma vez, o Resta Um foi nada tradicional. Devido à vantagem da Chama Branca, Sacha ganhou o superpoder de escolher dois peões para serem votados pelos competidores para ocupar o quarto e último banquinho.

Com isso, o ator optou por Albert Bressan e Gilsão. Após todas as escolhas, a votação acabou empatada. Assim, o Fazendeiro precisou desempatar. Usando o argumento de mandar para a Roça quem ainda não foi, Yuri optou pelo personal trainer.

Gilsão, então, completou a formação, pôde impedir um dos competidores de tentar conquistar a coroa caipira e vetou Gui da Prova do Fazendeiro.

Agora, cabe a Flora, Gilsão e Sidney darem a vida no gigante de feno para, além de escapar da Roça, virar o novo mandachuva da sede. Não perca a disputa que acontece nesta quarta (4), ao vivo.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

