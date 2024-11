Flora Cruz, Gizelly Bicalho e Vanessa Carvalho estão na oitava Roça de A Fazenda 16 Luana Targinno mostrou as habilidades de memorização no Campo de Provas e conquistou o cobiçado chapéu Novidades|Do R7 14/11/2024 - 00h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 00h11 ) twitter

Não perca tempo e vote na sua favorita RECORD/Antonio Chahestian

A peãozada está se surpreendendo cada vez mais com os rumos do jogo de A Fazenda 16. A formação da oitava Roça da temporada foi marcada por reviravoltas e muita indignação. Após as indicações, Gizelly Bicalho, Flora Cruz, Vanessa Carvalho e Luana Targinno ocuparam, respectivamente, os temidos banquinhos.

Por completar a formação, Luana contou com a vantagem de vetar uma das competidoras da Prova do Fazendeiro e escolheu impedir Gizelly de tentar conquistar o chapéu nesta quarta (13). Então, a empresária se jogou no gigante de feno ao lado de Flora e Nêssa, em uma disputa que exigiu memória, agilidade e habilidades de percepção.

Dividida em etapas, a missão da dinâmica era memorizar um desenho e recriá-lo com cubos coloridos. Na primeira rodada, a imagem contava com quatro cores, na segunda, seis e na terceira, oito. Quem completasse o mosaico ideal primeiro, acumularia mais pontos.

A cada rodada, um influenciador participou da atividade para testar as habilidades de percepção das peoas. As competidoras precisaram provar que estavam realmente atentas aos vídeos exibidos em telões, e acertar questionamentos sobre detalhes de cada exibição.

No final, o somatório de pontos foi o que decidiu a campeã. A pontuação era definida pelo tempo de execução, montagem das peças corretas e acerto das perguntas referentes ao vídeos

Luana disparou na frente das adversárias com seis pontos, seguida por Nêssa, com quatro, e Flora, com zero. Após o primeiro vídeo, protagonizado por Rachel Sheherazade, todas acertaram a pergunta e pontuaram, mas a empresária permaneceu na liderança.

Na segunda rodada, Luana seguiu com mais pontos na frente de Nêssa e Flora, respectivamente. Dessa vez, A ex-peoa Kerline “invadiu” o Campo de Provas e, após seu vídeo, a empresária e a atriz acertaram a pergunta misteriosa. A designer errou no palpite e não pontuou.

A última rodada começou e, até o momento, Luana acumulava 18 pontos, Nêssa 15 e Flora 2. O último ex-peão a aparecer para as competidoras foi Lucas Souza. Após seu vídeo, todas as peoas pontuaram.

De acordo com os acertos tanto nas montagens com os cubos coloridos, quanto das perguntas referentes aos vídeos dos influenciadores, Luana finalizou a Prova com 26 pontos, se tornando a Fazendeira pela segunda vez na temporada.

Já Flora e Nêssa, se mantiveram na Roça ao lado de Gizelly e, agora, disputam pela preferência do público.

Além do chapéu, Luana ganhou um prêmio de R$ 15 mil do Kwai. Apesar de ter ficado em segundo lugar, Nêssa também se deu bem e recebeu a mesma quantia.

Nesta quinta (14), uma das peoas vai deixar o reality e voltar para a cidade grande. Para tentar manter a sua favorita na competição, corra para o R7.com e não economize nos votos!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

