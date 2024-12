Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney Sampaio estão na décima primeira Roça de A Fazenda 16 Gilsão deu a vida no Campo de Provas e, além de escapar da eliminação, conquistou o cobiçado chapéu pela segunda vez Novidades|Do R7 05/12/2024 - 00h02 (Atualizado em 05/12/2024 - 00h02 ) twitter

RECORD/Antonio Chahestian

A formação da Roça que definiu o top 10 de A Fazenda 16 foi marcada por muito bate-boca, apontamentos e argumentações. Na sede, o feno queimou de vez e rolou até punição no pós-votação. Dessa vez, contudo, a estratégia do G4 não saiu exatamente como planejado e o quarteto perdeu a chance de manter a posse do chapéu.

De início, o grupo estava confiante e Yuri Bonotto, o Fazendeiro, mandou Sidney Sampaio para o primeiro banquinho. Em seguida, Flora Cruz foi a mais votada e se juntou ao ator. As coisas começaram a dar errado para o quarteto quando a designer puxou Gui Vieira da Baia. Graças ao Poder da Chama Branca que ganhou de Luana Targinno, Sacha Bali abalou ainda mais as estruturas do Deck.

Com o pergaminho, o ator teve a missão de escolher dois peões como únicas opções para ocupar o último banquinho. Sacha optou por Albert Bressan e Gilsão. Após a nova votação, o Fazendeiro precisou desempatar o resultado e preferiu mandar o personal trainer para fechar a formação. Com isso, o quarto roceiro ganhou a vantagem de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro e impediu Gui de tentar conquistar o chapéu.

Então, apenas oponentes do G4 desceram para o play. No gigante de feno, os competidores se depararam com uma disputa que exigiu memória e habilidades de arremesso. Para conquistar a coroa caipira, os peões precisaram decorar sequências de uniformes de basquete coloridos, relacionar os valores da pontuação de cada cor e acertar bolinhas nas suas respectivas cestas.

Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Além disso, a competição foi, também, contra o cronômetro. Já que os competidores tiveram apenas quatro rodadas para completar a missão, cada uma com 60 segundos de duração. Quanto a contagem de pontos, as cores representavam uma variação de “mais um” até “menos um”. Cabia aos roceiros, então, montar a própria estratégia para executar melhor a atividade.

Quando o tempo marcado acabou, os dois peões que pontuaram melhor, passaram de fase. Na final, uma nova sequência de uniformes e valores tomou conta do Campo de Provas e a missão foi a mesma.

Na primeira contagem após o primeiro minuto de Prova, a única cesta que todos os peões acertaram foi a amarela. Sidney acumulou três pontos, Gilsão, oito e Flora, dois.

Após a rodada seguinte, o personal trainer se manteve em primeiro lugar, com 14 pontos. Já o ator, conseguiu atingir sete e a designer, quatro. A terceira etapa foi marcada por mais acertos de todos os competidores. Gilsão seguiu em primeiro com 24 pontos, Sidney em segundo com 12 e Flora, com oito.

Na última rodada, o peão que liderava a dinâmica passou de fase, com um total de 33 pontos. Seguido por Sidney, que conseguiu acumular 15. Já Flora, se manteve com a mesma numeração e foi eliminada da Prova e já corre risco de deixar o reality.

A hora do tudo ou nada chegou, e os peões finalistas deram a vida nos arremessos. O personal trainer mostrou que não brinca em serviço e chegou até a rasgar uma das suas cestas devido à quantidade de acertos. Na contagem, Sidney conseguiu fazer oito pontos. Já Gilsão, passou do número do aliado e virou o novo Fazendeiro da sede.

Sidney, portanto, se mantém na Roça ao lado de Gui e Flora. Agora, cabe a você manter um deles na competição.

Não perca tempo e vote no R7.com pelo destino do seu favorito. Nesta quinta (5), um peão vai voltar para a cidade grande e você não pode perder!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gritaria, choro e erro de estratégia: sede de A Fazenda 16 pega fogo

