Flora Cruz, Luana Targinno e Vanessa Carvalho disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (13)

Acompanhe a disputa que vai movimentar o Fazendão RECORD/Antonio Chahestian

Seguindo a tradição das terças-feiras em A Fazenda 16, a formação da oitava Roça da temporada movimentou a sede do reality. No cenário atual da competição, há mais alianças divididas do que nunca e tem até peão que já alegou estar perdido no jogo. Mesmo assim, a peãozada se preparou para a votação e não faltou feno queimado no deck.

Desde quando Albert Bressan ganhou a Prova de Fogo, o empresário sonha com os pergaminhos do Lampião do Poder. Disposto a agitar ainda mais a competição, o peão recebeu a autorização de Adriane Galisteu e tomou posse das vantagens. Após uma boa análise das opções, Albert escolheu ficar com o Poder da Chama Branca e presenteou Flor Fernandez com o da Laranja.

Galisteu liberou o empresário para revelar o Poder da Chama Branca. Assim, Albert pôde escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. O peão preferiu se salvar da Roça e garantir sua permanência no reality por mais uma semana: “Não tem preço”, justificou o peão.

Na expectativa por esse momento há dias, Sacha Bali abriu a noite com sua indicação ao primeiro banquinho. Como já havia determinado assim que pôs as mãos no chapéu, o Fazendeiro selecionou Gizelly Bicalho para o posto. “Lugar de quem joga sujo é lá fora”, justificou. A advogada não economizou na defesa e afirmou sobre o rival: “Ele é pior que subterrâneo”.

Causando uma reviravolta na votação cara a cara, o Poder da Chama Laranja chocou os peões, que não esperavam o que estava por vir. Com o pergaminho em mãos, Flor teve a missão de escolher três peões da sede como únicas opções possíveis para serem votados. A apresentadora, então, optou por Babi Muniz, Sidney Sampaio e Flora Cruz.

Após todas as indicações, Flora recebeu nove votos e se juntou à advogada. Ao ocupar o segundo banquinho, a designer fez a famosa puxada da Baia e Vanessa Carvalho virou a terceira roceira.

O temido Resta Um começou e Luana Targinno acabou sobrando. Por fechar a formação, a empresária contou com a vantagem do veto da Prova do Fazendeiro e mandou Gizelly direto para o julgamento do público.

Então, sobrou para Flora, Luana e Vanessa se jogarem na disputa pelo cobiçado chapéu, que acontece nesta quarta (13). Já sabe para quem vai sua torcida?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

