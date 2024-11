Fogo cruzado! Veja os ‘bastidores’ dos embates entre G4 e Grupinho Além das brigas cara a cara, peões conversam sobre estratégias e analisam jogo para eliminar adversários Novidades|Do R7 16/11/2024 - 15h44 (Atualizado em 16/11/2024 - 15h44 ) twitter

Em A Fazenda 16, os debates entre os grupos G4 e Grupinho se tornaram um dos principais pontos de tensão e drama do jogo. Mas é nos bastidores, nos cantos mais reservados da sede, que se desenrolam conversas carregadas de estratégias e acusações. A cada dia, é possível perceber como as alianças e desavenças vão se intensificando, com cada grupo tentando se mostrar mais unido e forte do que o outro.

O G4, formado por jogadores que, à primeira vista, se mostram como uma aliança de confiança e apoio mútuo, não se limita apenas a atuar de maneira coordenada. Nos bastidores, os membros discutem intensamente sobre os movimentos do Grupinho, frequentemente se reunindo para alinhar estratégias e decidir qual será o próximo passo. Porém, ao longo das semanas, surgem suspiros de desconfiança dentro do próprio G4. Será que a lealdade de todos vai durar até o final?, perguntam entre si.

Do outro lado, o Grupinho tem se apresentado como uma resistência, mas sua força está justamente na maneira como se comunica e se articula fora dos embates com os rivais. Ultimamente, as conversas entre os membros desse grupo têm girado em torno da necessidade de se manterem discretos e de não chamar a atenção do G4, mas estão sempre prontos para o embate quando surge a oportunidade.

Os peões do Grupinho acreditam que os rivais os consideram fracos, mas afirmam que eles não têm ideia de seu jogo, comentam, às vezes em voz baixa, nos cantos da sede. Eles, por mais que pareçam divididos por interesses e personalidades distintas, se unem em um ponto crucial: o desejo de desestabilizar a hegemonia do G4. Para isso, seus membros buscam criar dissonâncias dentro da outra aliança do jogo.

RELEMBRANDO

Desde o início do jogo, os participantes se dividiram em dois grupos, criando uma rivalidade entre eles, sendo mantida por dois peões: Sacha Bali e Zé Love. No decorrer do reality, aliados do ator acabaram se afastando, resultando em a total exclusão do jogador. Apenas Yuri Bonotto se manteve ao lado do amigo, mas Cauê Fantin, Gui Vieira e Luana Targinno acabaram voltando a se juntar ao peão, nascendo, assim, o G4

Ao mesmo tempo, o restante do grupo foi se dividindo em subgrupos e limitando suas alianças. Enquanto isso, o Grupinho se mantinha unido e acreditava estar fortalecido. Entretanto, em toda Roça que integrantes do Grupinho sentavam na varanda da verdade e buscavam a preferência do público contra algum jogador do antigo Grupão ou do atual G4, a eliminação abalava sua confiança, enquanto dava esperanças e um novo cenário de volta por cima de Sacha, Gui, Yuri e Luana.

Mesmo com a saída de Zé Love, maior rival de Sacha, a rixa entre os grupos não diminuiu. Antigos embates foram se tornando cada vez mais fortes e presentes na sede. Além dos embates cara a cara, os peões se juntam, frequentemente, para analisar os rivais e montar estratégias para derrubá-los.

BASTIDORES

Após a eliminação do ex-jogador, o G4 comentou sobre os rumos do Grupinho. Yuri observou que Gizelly Bicalho e Flora Cruz se juntaram ao adversários por conveniência e porque não haveria reabertura para elas entre eles. Para Gui, as principais cabeças do Grupinho já saíram, que eram Fernanda Campos, Zaac e Zé. Sacha disse acreditar que Sidney Sampaio e Gizelly seriam os novos líderes do outro lado.

Líder ou não, a advogada foi a que mais deu trabalho para o G4, causando várias brigas e se posicionando contra cada um dos membros em conversas com Sidney, Babi Muniz, Flora, Gilsão, Flor Fernandez e Juninho Bill.

E foi a crescente treta entre ela e o G4, que a levou para a Roça. Apesar dos integrantes deste grupo estarem satisfeitos com a eliminação, as conversas continuam rolando soltas entre os peões , deixando claro uma constante relacionada à rivalidade entre os dois grupos.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

A Fazendeira Luana e os amigos Sacha e Yuri fizeram uma análise do jogo pós-Roça. “Acho que Flora vai ficar mais com Albert [Bressan] e Flor”, opinou a influenciadora. Depois, eles comentaram o desenrolar dos eventos que culminaram com Flora, Gizelly e Vanessa Carvalho na berlinda. “Bobearam de ter puxado a Nêssa”, declarou Yuri.

O dançarino e Gui também comentaram sobre a saída de Gizelly. “Não acho que a Roça era sobre a Flora”, declarou o ator. “Que bom que a gente está acertando as coisas”, continuou. Yuri ressaltou a alegria de ver mais um peão indicado por seus aliados sendo eliminado: “Está tudo dando certo no nosso jogo”.

Ainda repercutindo o caso, Sacha opinou: “Agora vai sair um por um do grupo deles”. Depois, eles especularam sobre a percepção do público sobre eles e comentaram sobre suas trajetórias no game. O papo continuou sobre a relação dos peões e as alianças feitas ao longo das semanas.

Luana também opinou sobre os rivais. Em conversa com Gui, ela chamou Sidney de “hipócrita”, enquanto o ator disse que conversaria com ela após comentários que o adversário fez sobre ele.

Flora também foi pauta de outra conversa entre eles. A influenciadora disse que não entende como Sacha não cortou relações com a peoa. “Ela não está nem aí para ele”, afirmou.

Ainda ao lado do G4, apesar que de forma discreta, Flor declarou que pretende ser “coerente” na próxima votação e que tem intenção de votar em Babi. A apresentadora comentou ainda que pretende seguir a movimentação de Sacha, Gui, Luana e Yuri.

O OUTRO LADO

Com a volta da confiança do G4 em seu jogo, o Grupinho tem achado que os rivais estão com excesso de confiança. “Eles se acham os campeões”, opinou Babi. Ela ainda falou sobre Flor tomar decisões no jogo com o que lhe convém. Os aliados também relembraram de Sacha que, para eles, tem maldade disfarçada. Já Flora trouxe o argumento que alguns participantes acreditam que Sacha pode se tornar campeão e por isso não criam nenhum embate com ele.

A designer aproveitou para analisar a última Roça: “É a terceira ou quarta Roça que sai quem eles querem”, observou. Ela ainda disse que deseja que o próximo eliminado seja um dos quatro rivais.

Para Sidney, Sacha será o mais votado na próxima formação de Roça: “É o mais fácil de ser votado por uma maioria”. Juninho, por sua vez, opinou que o importante é conseguir fazer um deles sentar nos temidos banquinhos.

Como será as próximas movimentações dos peões? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

