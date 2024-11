Festa do R7! Peões de A Fazenda 16 celebram 15 anos do portal em noite futurista e cheia de acontecimentos A alegria correu solta na nona balada rural, que contou com muita coreografia, fofocas e até acerto de contas

