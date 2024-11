Nova era para o G4! Confira as reações da sede após o retorno de Sacha Bali e Yuri Bonotto Disputando a preferência do público com os peões, Camila Moura levou a pior na Roça e voltou para a cidade grande

Novidades|Do R7 01/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share