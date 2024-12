Troca de grupo e posicionamentos: relembre a trajetória de Flora Cruz em A Fazenda 16

O jogo chegou ao fim para Flora Cruz em A Fazenda 16, mas a designer deixou sua marca no programa da RECORD. Ao longo da temporada, ela nunca fez questão de esconder seus sentimentos. Sempre muito alegre, cantava com frequência as músicas do pai, Arlindo Cruz. Apesar da boa energia, nunca fugiu de uma briga e quando era preciso, 'hablava' mesmo. Nesta quinta-feira (5), as portas do reality se fecharam para Flora, após perder a preferência do público em uma Roça contra Gui e Sidney