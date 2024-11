G4 em crise? Luana acumula mágoas dos aliados e cai no choro ao desabafar com os peões Após alguns desentendimentos, o grupo passou por uma “DR” e todas as cartas foram abertas na mesa; entenda Novidades|Do R7 19/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 19/11/2024 - 22h08 ) twitter

Peoa tentou se explicar para os meninos, que comentavam sobre a situação Reprodução/PlayPlus

Parece que o jogo está cada vez mais turbulento em A Fazenda 16 e nenhuma aliança está a salvo. Durante o almoço desta terça (19), Sacha Bali temperou a refeição com memórias de atitudes desagradáveis de Luana Targinno. O ator comentou com Yuri Bonotto e Gui Vieira sobre os problemas de raiva da empresária, que logo apareceu e não deixou barato.

Após se desentenderem, Luana e Sacha passaram o dia em maus lençóis. No jantar, a peoa desabafou com os outros dois aliados sobre a situação e caiu no choro. Logo em seguida, Gui e Yuri atualizaram o ator do papo e, enquanto isso, a empresária se isolou na Casa da Árvore aos prantos. Mas, não demorou para todos os integrantes do grupo se reunirem para colocar os pingos nos “is”. Será que os peões se acertaram?

Ao trazer à tona situações onde Luana se excedeu na sede, Sacha soltou o verbo sobre a aliada. “Ela dá uns ataques de agressividade”, observou. No papo, o peão relembrou quando a empresária gritou com ele durante as primeiras semanas do confinamento e, ainda, a marcante cuspida que a peoa atirou em Gilsão.

‌



Sacha e Luana se desentenderam durante o almoço e a peoa acabou sendo grossa com o ator, que destacou outros episódios onde a influenciadora acabou passando do ponto 😱



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos:… pic.twitter.com/sZZjPRXPgH — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

Já na conversa de Luana com Yuri e Gui, a peoa comentou como se sente dentro do G4 e revelou estar cansada do tratamento que recebe de Sacha. “Estou em uma semana super estressada, o tempo todo é como se eu fosse uma burra que não sabe de nada”.

Além disso, a empresária desabafou sobre questões de jogo. “Nenhum de vocês está na minha pele para saber como é. Eu sempre vou sobrar no Resta Um. Vocês podem contar um com o outro, eu estou sozinha aqui”.

A peoa também pontuou os comentários negativos ao seu respeito que escuta com frequência na sede. “Todo mundo fala que sou a mais fraca do grupo, que vocês vão me deixar”.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Os peões discordaram das colocações da aliada e tentaram convencê-la do contrário. “Cada um tem a sua dor aqui, Lu”, observou Gui ao aconselhar Luana a não deixar que falas dos rivais desestabilizem ela.

Yuri concordou e mencionou o esquema do grupo para, a cada semana, tentar salvar um dos integrantes da Roça. “A gente tem o rodízio, na próxima semana vai ser diferente, até o final. Você não é fraca, todo mundo sabe disso”.

Na piscina, os amigos passaram a conversa para Sacha, que opinou sobre a peoa. “Como se a gente estivesse oprimindo ela”, se queixou o ator. Além disso, o peão comentou sobre os problemas que Luana tem com o próprio corpo e determinou uma solução: “Conversa com a psicóloga”.

Yuri, Sacha e Gui conversam sobre atitudes de Luana, enquanto a peoa chora na Casa da Árvore 👀



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/l0etJpRAkI — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

Após o seu momento de reflexão na Casa da Árvore, Luana se juntou aos peões e abriu o coração. “Sou muito grata por tudo que vocês fizeram por mim, mas é difícil. Tem assuntos que eu não sei conversar com vocês, não me sinto confortável, então me sinto muito sozinha”.

Luana desabafa com Yuri, Gui e Sacha 👀



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/OB4LSxMwA9 — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

O papo regado pelas lágrimas da peoa rendeu bastante, e o dançarino garantiu que ela pode contar com eles para o que precisar. “Da mesma forma que a gente se ouve, os três, estamos aqui para te ouvir também”.

Garantindo o futuro do grupo, os peões se resolveram e a empresária demonstrou, mais uma vez, a gratidão que sente pelos meninos. “Eu só estou bem hoje em dia porque vocês me ajudam em absolutamente tudo, são muito amigos”.

"A gente está aqui para te ouvir", afirma Yuri para Luana 🥹



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/PrRPJLgRJd — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

Mesmo assim, Luana não abriu mão de uma opinião feminina sobre a situação e procurou a ajuda de Flor Fernandez. “Eu sei que eles fazem de tudo para eu me sentir bem, mas não me entendem”, confessou a empresária.

A apresentadora, por sua vez, não economizou nos ensinamentos e até filosofou: “Faz parte do jogo. Às vezes, é melhor ficar só do que mal acompanhada. Você pode não se sentir parte [do grupo] porque eles são homens, mas, gostam muito de você”.

"Às vezes, é melhor ficar só, do que mal acompanhada", aconselha Flor 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/WZjXiEoi8H — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

E agora, será que o grupo vai se reestabelecer após as mágoas?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

